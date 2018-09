Twitter verwijdert accounts complotdenker Alex Jones definitief

Twitter heeft het account van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones donderdag permanent verwijderd. Volgens Twitter had Jones tweets en video’s gepubliceerd die in strijd zijn met de gedragsregels van het techbedrijf. Ook het account van InfoWars, het omstreden mediabedrijf van Jones, is verwijderd.

Vorige maand werden Jones en zijn website InfoWars al tijdelijk geschorst door Twitter. Zijn accounts konden een week niets plaatsen op het medium. Dit was naar aanleiding van een video waarin Jones opriep de wapens op te pakken tegen journalisten.

‘School shootings zijn nep’

De complotdenker is erg omstreden in de Verenigde Staten. Hij beweert onder meer dat de terreuraanslagen van 11 september 2001 in scène zijn gezet. Ook roept hij andere complotdenkers op om “bewijs” te verzamelen dat verschillende schietpartijen op scholen in de VS niet zijn gebeurd. Volgens zijn theorie zijn deze school shootings in scène gezet door voorstanders van strengere wapenwetgeving.

Ook houdt Jones zich bezig met het maken en verspreiden van nepnieuws. InfoWars verspreidde bijvoorbeeld het gerucht dat toenmalig presidentskandidaat Hillary Clinton een pedofilienetwerk runde vanuit een pizzeria. Naar aanleiding van deze roddel opende een 28-jarige man het vuur in het restaurant in kwestie, niemand raakte gewond.

Kritiek Trump

Eerder besloten Apple, Facebook, Spotify en YouTube Jones en zijn uitlatingen al te weren. Onder meer zijn veelbeluisterde podcast, The Alex Jones Show, is niet meer te vinden via de sociale media. Twitter-topman Jack Dorsey kreeg veel kritiek omdat hij Jones nog wel toeliet.

Kort nadat de techbedrijven bekendmaakten Jones te weren, liet president Donald Trump zich in een serie tweets negatief uit over sociale media. Volgens hem discrimineren de techbedrijven “republikeinse en conservatieve meningen”.