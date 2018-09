Twee verdachten schietpartij Spa mogen worden uitgeleverd aan België

De twee Nedelandse mannen die naast Yvo T. verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Spa, mogen worden uitgeleverd aan België. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald. Bij het incident eind augustus kwam een agent om het leven.

De Belgische justitie verdenkt de twee mannen van 35 en 38 jaar van het (mede)plegen van moord op de gedode 38-jarige politieman en van poging tot moord op een andere agent. De twee mannen wisten na de schietpartij te ontkomen, maar werden twee dagen later alsnog in Nederland opgepakt.

‘Geen aandeel in geweld’

België diende direct daarna een uitleververzoek in. Het tweetal verzette zich hiertegen omdat zij geen aandeel zeggen te hebben gehad in het geweld, aldus nieuwssite 1Limburg. Ook maakten de twee bezwaar omdat de omschrijving van de verdenking niet duidelijk genoeg zou zijn. Daarbij zouden de omstandigheden in de Belgische gevangenissen slechter zijn dan in Nederland. De rechter ging hier vrijdag niet in mee. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee mannen worden overgebracht.

Geen herinneringen aan schietpartij

De derde verdachte, Yvo T., wordt door het Openbaar Ministerie in België officieel verdacht van moord. Zelf zegt hij zich niks van het voorval te herinneren.