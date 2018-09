Topoverleg tussen Rusland, Iran en Turkije levert geen overeenstemming op

Rusland, Iran en Turkije hebben vrijdag bij topoverleg in de Iraanse hoofdstad Teheran geen overeenstemming kunnen bereiken over een wapenstilstand in de noordelijke Syrische provincie Idlib. Daardoor lijkt een gewelddadige confrontatie, die volgens internationale hulpverleners tot een humanitaire ramp kan leiden, onafwendbaar.

De Turkse president Erdogan riep aan het begin van het beraad op tot een staakt-het-vuren in Idlib maar zijn Russische ambtgenoot Poetin liet weten hiervoor niet te voelen. De laatste dagen hadden Russische en Syrische vliegtuigen al bombardementen in Idlib uitgevoerd die de opmaat leken voor een groot offensief. Erdogan vreest dat Turkije boven op de 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen die het al herbergt zal worden opgescheept met grote aantallen nieuwe vluchtelingen.

In hun slotverklaring stelden Erdogan, Poetin en hun Iraanse gastheer, president Rohani, dat het conflict in Syrië dient te worden opgelost door middel van onderhandelingen, niet met militaire middelen. Maar het drietal constateerde ook dat zowel Islamitische Staat als Nusra in Syrië moet worden “geëlimineerd”. Strijders van Nusra, dat aan Al-Qaeda is gelieerd, vormen de harde kern van de rebellen die zich in Idlib hebben verschanst. Nusra opereert op het ogenblik onder de naam HTS.

Idlib

Het geldt als zeer onwaarschijnlijk dat de opstandelingen in Idlib, grotendeels fundamentalisten die elk vergelijk met het regime van president Assad en zijn Russische en Iraanse bondgenoten afwijzen, zich met vreedzame middelen laten overtuigen om hun verzet te staken.

Analisten gaan er eveneens van uit dat Rusland en Iran er niet voor voelen om hun voorgenomen offensief af te blazen. Om Turkije niet te zeer tegen zich in het harnas te jagen zullen ze vermoedelijk echter beginnen met acties waarvan kan worden verwacht dat die niet onmiddellijk grote vluchtelingenstromen op gang zullen brengen.

‘Humanitaire ramp’

Zowel de Verenigde Staten als veel hulpverlenende instanties hebben de laatste dagen gewaarschuwd dat de gevechten in Idlib kunnen uitlopen op een humanitaire ramp. In Idlib zitten ruim 2,5 miljoen mensen, onder wie naar schatting een miljoen kinderen. Velen zijn eerder al uit andere delen van Syrië gevlucht, toen het regeringsleger die gebieden heroverde.