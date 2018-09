Tijdelijke opvolger gedode seperatistenleider Donetsk bekendgemaakt

De 37-jarige Denis Poesjilin zal voorlopig de separatistenrepubliek Donetsk aanvoeren. Poesjilin is de opvolger van de pro-Russische rebellenleider Aleksandr Zachartsjenko die eind augustus om het leven kwam door een bombaanslag. Dat melden lokale media, zoals de Engelstalige krant Kyiv Post vrijdag. Op 11 november zijn verkiezingen voor de werkelijke nieuwe leider.

In eerste instantie was Dmitri Trapeznikov aangewezen om Zachartsjenko op te volgen, maar lokale autoriteiten verklaarden deze machtswissel ongeldig. Poesjilin was voorzitter van het parlement van de zelfverklaarde volksrepubliek en voerde al vaker het woord sinds Zachartsjenko omkwam. Hij stelt het beleid van zijn voorganger voort te willen voortzetten.

Donetsk en het aangrenzende Loehansk verklaarden zich in 2014 onafhankelijk van Oekraïne na de revolutie waarbij de toenmalige president Viktor Janoekovitsj op de vlucht sloeg. Oekraïne erkent deze onafhankelijkheid niet. Bij de gevechten die sindsdien in de regio zijn opgelaaid, kwamen duizenden mensen om.

Zavhartsjenko werd gezocht

De explosie waarbij Zachartsjenko om het leven kwam, vond plaats in een restaurant in het centrum van Donetsk. De moord leidde tot veel speculaties. Zo meldde de zelfverklaarde volksrepubliek dat Oekraïne erachter zit, terwijl de Russische krant Novaja Gazeta bronnen citeerde dat het Kremlin van hem af wilde. Na het neerhalen van vlucht MH17 was Zachartsjenko door zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie op de sanctielijst gezet. Oekraïne zocht hem wegens het ‘oprichten van een terroristische organisatie’.

