De Nederlanders die vanuit de woestijn het kalifaat bestreden

De levende verbranding van Muath al-Kasasbeh

De werkdag van detachementscommandant (‘detco’) en kolonel-vlieger Arnoud is over de helft als een binnenkomende e-mail zijn aandacht trekt. Een Jordaanse F-16 is niet teruggekeerd van een missie boven vijandelijk grondgebied. Het contact met de vlieger is verloren gegaan, zo luidt de melding via het interne militaire netwerk. Het is 24 december 2014.

Arnoud – grote vent, kort blond haar, blauwe ogen – vreest meteen het ergste. Even later verneemt hij de naam van de piloot. Muath al-Kasasbeh is kort na de crash gevangengenomen door IS, ergens in de buurt van Raqqa, Noord-Syrië. Al snel verspreidt IS foto’s van breed lachende strijders die Muath uit een meertje hebben gevist.

Arnoud kent Muath, zij het oppervlakkig. Net als andere F-16-vliegers slenterde de 26-jarige Jordaniër soms over de stoffige parkeerplaats tussen de houten barakken met de kantoortjes van de commandanten van de Nederlandse, Belgische en Jordaanse eenheden. „Ik heb weleens wat met hem gedronken”, vertelt Arnoud. „Iets non-alcoholisch natuurlijk.” Muath en zijn collega’s vliegen in F-16’s die ooit zijn gekocht van Nederland en België. Ook dat bindt.

Over deze serie Dit is het eerste deel van een drieluik over de Nederlandse bijdrage aan de luchtoorlog tegen IS. Maandag deel twee: Hoe zit het met de burgerslachtoffers van de luchtoorlog? Dinsdag deel drie: Wat zijn de resultaten van de luchtoorlog tot nu toe?



‘Detco’ Arnoud is een ervaren militair. Hij weet wat het is om mensen in zijn nabijheid te verliezen. Tijdens een missie in Afghanistan verloor hij drie collega’s in het gevecht. Arnoud hecht aan zijn veiligheid en wil zijn achternaam niet in de krant. Hetzelfde geldt voor andere militairen in dit stuk. Ze willen hun eigen veiligheid beschermen, maar ook die van hun gezins- en familieleden. In 2015 drongen hackers door tot de smartphones van vrouwen van Amerikaanse militairen en bedreigden hen en hun gezin via Facebook met de dood. Vermoedelijk ging het om Russische hackers die zichzelf voordeden als aanhangers van het kalifaat. Voor zover bekend waren er in Nederland niet zulke bedreigingen.

Naar aanleiding van de vermissing van Muath en zijn toestel roept Arnoud dezelfde dag nog ‘de baasjes van de basis’ bij zich. Het zijn de zeven hoofden van afdelingen als bewapening, logistiek en personeelszaken. Het gezelschap concludeert dat Muath vermoedelijk „pech” heeft gehad, en dat Nederlandse vliegers goed voorbereid zijn op dit soort situaties. „Ik bespeurde geen angst bij de collega’s”, zegt Arnoud. De commandant pakt zijn werkzaamheden weer op.

Diezelfde dag nog, en zeker de dagen erna, stromen echter de appjes, telefoontjes en andere boodschappen binnen bij de manschappen. Vrouwen, moeders, vaders, andere familieleden, vrienden: ze willen allemaal weten wat de gevangenneming betekent voor hun eigen man, zoon, vrouw of dochter. Hoe veilig is die nog? Ook het houten rekje met vakjes, op alfabetische volgorde, waarin binnenkomende post voor de militairen wordt gedeponeerd, vult zich snel.

In hun tenten in de woestijn voelen Arnoud en zijn mannen zich met de dag machtelozer. Het nieuws gaat óver hen en hun Jordaanse collega, maar zelf moeten ze zich stilhouden. Strikte veiligheidsinstructies verbieden de mannen en vrouwen in het militaire kamp informatie te delen via telefoon of apps.

Voorzover de wifi in het kamp werkt, zien ze op hun laptops het ene na het andere bericht langskomen over Muath, die nu ergens bij IS gevangenzit. Filmpjes op internet suggereren dat zijn toestel is neergehaald door IS-strijders. Volgens de Jordaniërs is sprake van een mechanisch defect, al kan dat nooit hard worden gemaakt omdat het toestel in vijandelijk gebied is neergestort.

Iedere avond zag je op televisie wel iemand geknield in de woestijn zitten met een oranje overall aan

De onrust bereikt hoge politieke en militaire niveaus. De Verenigde Arabische Emiraten schorten hun deelname aan de bombardementen door de coalitie op. Ze zijn boos op de Verenigde Staten omdat de Jordaanse piloot niet wordt gered met een search and rescue mission door zwaarbewapende special forces. Dat is standaardprocedure in zulke situaties. Overigens wordt dit volgens onbevestigde berichten wél geprobeerd, maar de missie zou zijn mislukt door hevige tegenstand van IS-strijders in Raqqa.

Nederland reageert anders dan de Emiraten. Kort na het voorval stuurt minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD) een bericht naar de eenheid van ‘detco’ Arnoud waarin ze haar medeleven betuigt. Maar, zo schrijft ze, de gebeurtenissen overtuigen het kabinet van de noodzaak van ‘Operation Inherent Resolve’, zoals de luchtoperatie heet. „Dat werkte heel goed en motiverend voor ons”, zegt Arnoud.

Commodore André Steur, op dat moment commandant van vliegbasis Volkel in Nederland, krijgt ook veel telefoontjes van partners en ouders. Hij begrijpt de snel groeiende onrust. „Familieleden zitten thuis met hun emoties op de bank, betrekken alles wat ze horen en zien op sociale media onmiddellijk op hun eigen man of zoon.” En nog iets: „De stroom informatie is enorm. De tijd dat we midden jaren negentig met z’n allen zaten te luisteren naar wat NAVO-woordvoerder Jamie Shea te zeggen had over de bombardementen op Kosovo, is echt voorbij.”

Vlak na Kerst vindt Steur dat hij actie moet ondernemen. „We merkten dat de jongens in het inzetgebied zich druk maakten over de zorgen die thuis waren ontstaan. Ik heb contact gezocht met de commandant daar. We besloten op de bases van zowel Volkel als Leeuwarden zo snel mogelijk voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren.”

Tijdens de bijeenkomsten benadrukt de leiding dat de kans klein is dat Nederlanders iets soortgelijks overkomt als Muath. Zij vliegen niet alleen, zoals de Jordaniërs, maar met z’n tweeën. Het andere vliegtuig kan helpen in een noodsituatie, en naderende vijandelijke eenheden onder vuur nemen om tijd te winnen.

Partners van ervaren piloten die eerder iets stressvols hebben meegemaakt, zoals die van Arnoud, worden ingezet om degenen met minder ervaring op dit gebied houvast te bieden. Zij die het desondanks écht moeilijk hebben, mogen André Steur 24 uur per dag bellen. Enkelen doen dat ook. De onrust ebt weg.

Om een maand later volledig terug te zijn. Op 3 februari 2015 zet IS een propagandavideo van 22 minuten online. Daarin is te zien hoe Muath langs door de coalitie gebombardeerde gebouwen loopt, langs de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen die levend verbrand zouden zijn. Volgens het principe ‘oog om oog tand om tand’ wordt vervolgens de piloot voor het oog van de camera levend verbrand in een ijzeren kooi. Een grote shovel ‘bombardeert’ de kooi daarna met betonblokken en gruis. Onder begeleiding van gezang worden aan het eind van de video huisadressen van andere Jordaanse F-16-vliegers getoond. Het verzoek aan de volgelingen van IS luidt om de collega’s van Muath thuis te bezoeken en te doden. Beloning: 100 gouden dinar (ongeveer 17.500 euro) per gedode „crusader pilot”.

Kerstontbijt 2014 in een van de tenten van Snow City. Foto Defensie



De video zorgt wereldwijd voor commotie, ook in Nederland. Twee gebeurtenissen wakkeren de onrust verder aan. Commandant der strijdkrachten Tom Middendorp speculeert begin februari bij (onder meer) de NOS over de mogelijkheid voor een gevangengenomen piloot om de hand aan zichzelf te slaan. Elke piloot heeft in zijn persoonlijke uitrusting immers een Glock-pistool als hij met zijn schietstoel het toestel heeft verlaten. „Dat is een persoonlijke afweging”, zegt Middendorp. „Ze krijgen van mij geen lesje zelfmoord.” Voor veel familieleden is dat niet echt een geruststelling.

Rond dezelfde tijd, twee dagen na de lancering van de IS-video, wordt ook bekend dat een Nederlandse F-16 tijdens een missie vanaf de grond is beschoten door een eenheid van IS. Het wordt pas opgemerkt nadat de F-16 is teruggekeerd op de basis. Een deel van het vliegtuig heeft kogelinslagen. Het vliegtuig heeft relatief langzaam en laag gevlogen, om met het eigen boordkanon IS-eenheden te kunnen beschieten. IS beantwoordde het vuur vanaf de grond met snelvuurwapens vanaf pick-uptrucks. De F-16 kwam niet in de problemen.

Ondanks de onrust over de video, de uitspraken van Middendorp en de beschieting van de Nederlandse F-16 komen er geen nieuwe bijeenkomsten op Volkel en Leeuwarden. ‘Detco’ Arnoud: „Alles was inmiddels wel gezegd. Iedereen wist wat er in dat gebied gebeurde. Iedere avond zag je op televisie wel iemand geknield in de woestijn zitten met een oranje overall aan.” Wel organiseert de luchtmachtleiding in februari 2015 een telefonisch groepsgesprek. Daarin kunnen partners van vliegers hun emoties over de verbranding van Muath delen.

De gebeurtenissen met de Jordaanse piloot dreunen lang na. Vliegers dringen aan op betere persoonlijke bewapening voor noodsituaties. Ze willen al langer een krachtiger wapen dan de Glock, voor het geval ze ‘de kist’ met hun schietstoel moeten verlaten. Met zo’n Glock verliezen ze, vinden ze, kostbare minuten. Daarmee kunnen ze slecht vijandelijke eenheden van het lijf houden, in afwachting van hulp door de zwaarbewapende search and rescue missions.

In de loop van 2015 krijgen de vliegers een snelvuurwapen als onderdeel van de vaste nooduitrusting. „Het incident met de Jordaanse piloot heeft daar waarschijnlijk bij geholpen”, zegt Arnoud.

F-16-vlieger Olivier was dit voorjaar actief boven IS-gebied. „We zijn goed getraind en ik weet dat de F-16 goed onderhouden is”, vertelt hij als NRC hem midden juni in Jordanië opzoekt. „Maar er kan altijd iets misgaan, zoals het geval met de Jordaniër heeft bewezen. Daar moet ik weleens aan terugdenken als ik de kist opstart. Ik klop het beestje dan af en zeg: Hou alsjeblieft nog even vol.”