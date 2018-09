Scoringsdrift Twan Huys levert pijnlijke tv op

Het heeft Twan Huys met zijn nieuwe talkshow precies vier dagen gekost om een niche te vinden: het intieme leven der politici. Het is de vraag of dat goed nieuws is. Donderdag wijdde hij zijn hele uitzending aan een interview met Stormy Daniels, de vrouw die door de advocaat van Donald Trump werd betaald om te zwijgen over de affaire die zij had met de latere president.

Een avond eerder had hij Anne Lok naar de studio gehaald, het die dag teruggetreden duo-raadslid uit Meppel dat uitgebreid in weekblad Privé was verschenen. Haar ‘affectieve relatie’ met Alexander Pechtold was naar geëindigd en nu vreesde zij karaktermoord uit de kringen van de politicus. In het roddelblad liet zij zich verleiden tot het uiten van ernstige beschuldigingen aan zijn adres.

Een privézaak, zou je zeggen. Het gesprek met Twan Huys in RTL Late Night werd een pijnlijke mislukking. Lok wilde de beschuldigingen uit Privé niet herhalen. Huys slaagde er niet in boven water te krijgen wat ze precies van Pechtold vreesde en ook niet in hoeverre ze actief aan de publicatie in Privé had meegewerkt. Ik kreeg de indruk dat ze door het blad uit de tent gelokt was met het dreigement dat de ‘tegenpartij’ haar te schande zou maken – maar of dat nu echt zo was?

Huys vroeg niet door, wat menselijkerwijs begrijpelijk was, maar het was vooral humaan geweest om deze doodongelukkige vrouw, die zich door Pechtold en door Privé belazerd voelt, de spotlights te besparen. Zo levert televisie alleen maar verliezers op.

De volgende dag leidde de Pechtold-affaire nog tot een typerend metadebatje in M. Een van de deelnemers (Frénk van der Linden) zei dat hij een rotgevoel kreeg van het gesprek waaraan hij zojuist had meegewerkt. Dat was een beetje gek, maar het is het soort reflectie dat bij RTL Late Night met Twan Huys in de scoringsdrift tussen de wielen is gekomen.

Donderdagavond kregen we Stormy Daniels er nog overheen. Huys had haar niet voor het interview betaald, benadrukte hij aan het begin van het als ‘exclusief’ gepresenteerde gesprek. Gelukkig maar.

On the bright side: Stormy Daniels bleek een intelligente en geestige vrouw. Love at never sight, noemde ze haar relatie met Donald Trump. En op de vraag waarom ze haar man niet had verteld van haar verleden met Trump zei ze: „Wat denk je? Ik wilde dat hij me aardig vond. Ga je dan zeggen: ken je Donald Trump? He’s been in me.”

Daniels werd door Huys gepresenteerd als een vrouw van misschien wel ‘historische proporties’. Wie weet, maar ze vertelde dus helemaal niets. Daniels, die het ten val brengen van Trump als haar grote doel zegt te zien, schermde met belastende informatie die binnenkort naar buiten zou komen, maar daar kon ze om juridische redenen niets over zeggen. Hetzelfde gold voor de totstandkoming van het zwijgcontract dat Trumps toenmalige advocaat Michael Cohen haar in 2016 liet tekenen.

Het gold zelfs voor anekdotes over de avond waarop ze seks met Trump zou hebben gehad, verhalen die ze in eerdere interviews wél had verteld. „Google it!”, riep Daniels opgewekt. Daar zit je dan, met je ‘exclusieve interview’.

Zo heeft het gescharrel op de grens van publiek en privé RTL Late Night met Twan Huys voorlopig niet meer opgeleverd dan twee gesprekken waarin op de cruciale momenten werd gezwegen. Het idee van RTL is dat de vernieuwde talkshow een hoger journalistiek plan bereikt. Laten we hopen dat het lukt.