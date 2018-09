Reddingsactie: 18 mensen bevrijd uit zeecontainer in Rotterdam

In de Waalhaven in Rotterdam zijn hulpdiensten vrijdagavond in groten getale uitgerukt na een telefoontje dat er mensen in een zeecontainer vastzaten. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat het mogelijk om vluchtelingen. Uit de container zijn achttien mensen bevrijd. Dat meldt RTV Rijnmond.

Vanuit de container is 112 gebeld. Dankzij de gsm kon de politie de container in het gebied lokaliseren. Van de zestien mannen en twee vrouwen was er één niet aanspreekbaar, deze is naar het ziekenhuis gebracht. Voor de reddingsactie waren een traumahelikoper en ambulances ingezet. Het is nog onduidelijk hoe de mensen in de container terecht zijn gekomen.

Dit bericht wordt aangevuld.