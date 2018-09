Radio-dj Michiel Veenstra vertrekt bij 3FM

Michiel Veenstra vertrekt bij NPO 3FM. De 42-jarige dj kondigde vrijdag tijdens zijn dagelijkse ochtendprogramma zijn vertrek aan. Veenstra is sinds 2005 te horen bij de jongerenzender en geldt als de laatste dj van ‘het oude 3FM’. Wat de volgende stap in zijn carrière wordt maakte hij niet duidelijk. Daarvoor moeten luisteraars “nog even geduld hebben”, zei Veenstra in zijn programma.

Veenstra is elke dag tussen 09.00 en 12.00 uur te horen met zijn eigen show Michiel voor de NTR. In voorgaande jaren presenteerde hij een programma met collega-dj Gerard Ekdom en was hij de vaste vervanger van Giel Beelen in de ochtend. Tweemaal nam Veenstra plaats in het Glazen Huis: in 2009 en 2012 deed hij voor 3FM mee aan de goededoelenactie waarmee geld wordt ingezameld voor het Rode Kruis.

Zendermanager Sharid Alles werkt momenteel aan een nieuwe programmering, die 3FM stap voor stap moet vernieuwen. De radiozender schrijft in een dankwoord op de site dat het vertrek van Michiel Veenstra daarmee samenhangt.

Dalende luistercijfers, vertrekkende dj’s

De afgelopen jaren vertrokken meerdere dj’s die lange tijd de stem van 3FM bepaalden en raakten de luistercijfers in vrije val. De neergaande trend werd ingezet na het vertrek van Coen Swijnenberg en Sander Lantinga naar Radio 538 en zette zich door na het vertrek van Giel Beelen (Veronica). Sindsdien zwaaiden Paul Rabbering, Annemiek Schollaardt (NPO Radio 2), Gerard Ekdom (Radio 10) en Barend van Deelen (Radio 538) af bij de jongerenzender. Domien Verschuuren, die eind 2016 het meest gewilde tijdslot - de ochtendshow van Giel Beelen - overnam, vertrok dit jaar naar Qmusic. Sander Hoogendoorn presenteert sinds deze zomer de ochtendshow.

Luisteraars zappen steeds vaker voorbij aan 3FM. Momenteel heeft de zender een marktaandeel van 2,9 procent - wat neerkomt op ongeveer een miljoen luisteraars per week - het laagste punt ooit.