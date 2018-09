Oorlog bij Vlaamse VTM Nieuws: hoofdredacteur en ex-hoofdredacteur vertrekken

Begin deze week, bij de start van het nieuwe televisieseizoen, presenteerde hoofdredacteur Nicholas Lataire nog vol trots het „nieuwe jasje” van het Vlaamse programma VTM Nieuws. „Frissere kleuren, een andere belichting, een eigentijdser gevoel” én vernieuwende technologie waardoor minder personeel nodig is: zelfrijdende auto’s en touchscreens, waardoor de tv-ankers bij breaking news alles zelf kunnen bedienen. „Uniek in de wereld”, pochte Lataire in krant Het Laatste Nieuws. Maar, voegde VTM in de eerste uitzending toe: „We blijven even hard streven naar de kwaliteit en scherpte die u van ons gewend bent”.

Een paar dagen later blijkt lang niet iedereen bij VTM het daarmee eens. Woensdag klaagden dertien journalisten van de commerciële tegenhanger van publieke zender VRT – de ‘RTL van Vlaanderen’, zo u wilt – in een mail aan de directie over de gang van zaken bij VTM Nieuws en het beleid van Lataire. Daarop verlaat de hoofdredacteur, die sinds 2010 aan het roer stond, het bedrijf, meldde eigenaar Medialaan donderdagavond. Ook ex-hoofdredacteur Kris Hoflack, met wie Lataire een langlopend conflict had, besloot te vertrekken. Een tegenvaller voor Medialaan, dat nog maar in februari dit jaar samenging met De Persgroep.

Het rommelt al langer bij Medialaan. In april dit jaar vertrok topman Peter Bossaert na 21 jaar bij het bedrijf. De reden: een „verschil van visie” tussen hemzelf en de kersverse fusiegroep Medialaan-De Persgroep. En begin 2017 was er ook al een hoogoplopend conflict op de VTM-redactie. Toen stapte een aantal journalisten juist met Lataire naar de directie om het vertrouwen in Hoflack, toen algemeen hoofdredacteur bij VTM Nieuws, op te zeggen. De twee hoofdredactieleden werden het maar niet eens over de toekomst van het programma.

VTM worstelt, net als andere nieuwsredacties, al enige tijd met zijn plaats in een moderne digitale wereld, waarin consumenten het nieuws steeds minder via traditionele kanalen tot zich nemen. VTM Nieuws van 7 uur trekt dagelijks een half miljoen kijkers en heeft een marktaandeel van een derde. Hoflack en Lataire zouden totaal niet op een lijn zitten over de te wensen redactiestructuur, manier van werken en manier van leidinggeven, meldden Vlaamse media destijds.

De problemen leken voorbij

Hoflack en Lataire zeiden er uiteindelijk uit te zijn gekomen, en toen Hoflack gepromoveerd werd tot directielid bij Medialaan, leken de problemen helemaal voorbij. Tot deze week. De Morgen publiceerde donderdag delen uit de lange mail waarin de dertien journalisten, onder wie boegbeelden als nieuwsanker Elke Pattyn en misdaadjournalist Faroek Özgünes, schrijven dat ze hun nieuws „maand na maand aan kwaliteit zien inboeten”. Dat zou ten dele liggen aan de onderwerpkeuze: te vaak wordt er volgens hen gekozen voor ongevallen, branden en weer boven politiek en buitenlands nieuws. Ook de politieke wereld zou de problemen bij VTM opvallen, claimen ze. Het zit de journalisten naar eigen zeggen in de weg om hun werk kritisch en onafhankelijk te doen. „Weinig geruststellend met twee belangrijke verkiezingen (de gemeenteraads- in oktober, de landelijke in mei, red.) op komst.” Hun bezorgdheid, hoewel op de redactie uitgesproken, zou niet genoeg worden gehoord.

De journalisten vragen de directie van eigenaar Medialaan in te grijpen. Een directie waar Hoflack dus ook in zat, én aan wie lekkende krant De Morgen rapporteert – De Persgroep is eigenaar. Het zorgde voor geruchten dat Hoflack ditmaal achter de klacht, die indirect op een vertrek van Lataire stuurde, zou zitten. De ruzie tussen de twee zou eigenlijk nooit zijn bijgelegd, en een aantal van de dertien journalisten die de mail ondertekenden zou zich, zo schreef opnieuw De Morgen, hebben teruggetrokken toen ze zich bewust werden van deze complexe context.

Donderdag werd bij Medialaan de hele dag vergaderd. Om half twaalf volgde een persbericht met de drastische oplossing. „Dat VTM Nieuws nu schade zou ondervinden door een achterhoedegevecht op de redactie, mogen we niet laten gebeuren”, schrijft de directie. An Goovarts, nu hoofdredacteur online bij De Morgen, wordt tijdelijk hoofdredacteur bij VTM Nieuws. Begin volgend jaar volgt dan een nieuwe uitdaging voor het programma: het verhuist naar Antwerpen, waar de andere nieuwsredacties van de fusiegroep zitten en zullen samenkomen onder de naam ‘News City’. Ook daarover toonden journalisten bij Medialaan en De Persgroep zich eerder al sceptisch.