Onderweg eraf gevallen

Nog steeds kijkt ze of ze het misschien toch ergens ziet liggen. Aan de kant van de weg, in de goot, of op de stoep. Een rood vilten hart, een centimeter of vijf groot. Het zat aan een sleutelring met een afgebroken fietssleuteltje eraan.

Dat ze het hart vindt, is niet erg waarschijnlijk, het is nu vijf jaar geleden dat ze het kwijtraakte, ergens in de wijk Voordorp in Utrecht. En ze heeft meteen intensief gezocht. Talloze keren de route gefietst, een briefje opgehangen bij Albert Heijn, eindeloos gekeken op de site van gevonden voorwerpen. In vuilnisbakken gewroet. Een vriendin die vaak met haar hond loopt, heeft er elke dag naar uitgekeken. Geen spoor. Misschien is het opgeveegd door de stadsreiniging, misschien heeft een kind het opgeraapt en mee naar huis genomen.

„Ik had het van mijn zus gekregen”, vertelt Fien Willems (60). „Ik was heel close met haar, we scheelden maar een jaar. De mensen hielden ons vroeger vaak voor een tweeling.”

Misschien is het opgeveegd door de stadsreiniging

Ze kreeg het toen haar zus in het ziekenhuis lag. Al snel bleek dat ze kanker had en niet meer beter zou worden. Ze hebben die weken in het ziekenhuis veel met elkaar gepraat, en op een dag gaf haar zus haar die hanger met dat rode vilten hart.

Na haar dood zorgde Fien voor haar huis en haar kinderen. Ze erfde haar elektrische fiets en bevestigde de hanger aan de fietssleutel. Dat vond ze mooi bij elkaar passen.

Maar twee maanden later viel ze met die fiets. Ze is nog naar huis gereden, later bleek dat ze een knie had gekneusd. „Maar het ergste was dat ik die sleutelhanger met dat rode hart kwijt was. Het sleuteltje was blijkbaar beschadigd, en onderweg is de hanger eraf gevallen.”

Wat zou het betekenen als je dat hartje weer terugvond? „Alles, ik heb het van haar gekregen.” Voelde je je ook schuldig? „Nee. Ik vond het wel heel stom dat ik niet gemerkt had dat die sleutelhanger eraf was gevallen.”

Heb je wel eens overwogen om precies zo’n hanger met zo’n rood hart te kopen?

„Nee. Ze gaf er een kusje op, en zei: dit is voor jou.”

