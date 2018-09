OM verzoekt rechter om verbod motorclub No Surrender

Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag de rechter in Assen verzocht motorclub No Surrender te verbieden. Het OM denkt genoeg bewijs te hebben om de rechter te overtuigen de motorclub in Nederland te verbieden. De aanvraag is in Assen gedaan omdat No Surrender een afdeling in Emmen heeft.

Volgens het OM maakt No Surrender zich schuldig aan drugshandel, mishandeling, intimidatie en afpersing. Justitie vindt dat de club gebruikt wordt om dit soort criminele activiteiten uit te voeren. Het pleit ervoor om de hele organisatie, waaronder de diverse chapters in Nederland, te verbieden. Om de rechter te overtuigen heeft het OM een dossier van “vele honderden pagina’s” afgeleverd.

Profiel van No Surrender-oprichter Klaas Otto: Opvliegende crimineel of slachtoffer van een opzetje?

Het OM trekt al langer ten strijde tegen motorclubs als No Surrender. Hierin is het succesvol: in december vorig jaar verbood de rechter in Utrecht de motorclub Bandidos. De rechtbank in Den Haag legde in juni een onmiddellijk verbod op aan Satudarah - het hoger beroep hierop loopt nog.

Diverse leden en kopstukken van de motorclub zitten inmiddels vast. Voormalig clubleider ‘Captain’ Henk Kuipers zat al anderhalf jaar in voorarrest, en wordt evenals oprichter Klaas Otto verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie. Tegen Otto eiste het OM in augustus tien jaar cel. In 2013 vertrok Otto uit onvrede bij Satudarah, waarop hij een nieuwe motorclub startte die meer op het noorden van het land gericht was. Onder meer Willem Holleeder werd destijds aangetrokken als een van de eerste leden.

No Surrender staat bekend als outlaw motorclub, die zichzelf boven de wet vindt staan. De Universiteit Leiden onderzocht het ledenbestand van de verschillende outlaw-clubs - ruim 85 procent van de leden bleek een strafblad te hebben. Een op de drie is vaker dan tien keer veroordeeld.