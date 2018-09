Nederland en Turkije benoemen ambassadeurs

Nederland en Turkije hebben vrijdag ambassadeurs in elkaars landen benoemd. Dit is de laatste stap in het kader van het herstel van de betrekkingen tussen beide landen waartoe in juli werd besloten.

De Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de NAVO in Brussel, Marjanne de Kwaasteniet, gaat naar Ankara. Turkije heeft Saban Disli als ambassadeur in Den Haag benoemd. Hij was eerder parlementariër voor de regerende AK-partij. Minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) gaat in oktober naar Ankara voor een officieel bezoek.

ministerBlok Stef Blok Vandaag maken Nederland en Turkije de namen bekend van de voor te dragen nieuwe ambassadeurs. Voor NL is dat Marjanne de Kwaasteniet, hiervoor Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO. 7 september 2018 @ 11:05 Volgen

De betrekkingen tussen Nederland en Turkije raakten ernstig verstoord nadat vorig jaar maart de Turkse minister van familiezaken Fatma Kaya de grens was overgezet nadat zij in Rotterdam Turkse Nederlanders had willen toespreken op een manifestatie over een door de Turkse president Erdogan georganiseerd grondwet referendum.

Lees ook: Turks-Nederlandse relatie hersteld, maar geen excuses

Turkije besloot hierop de Nederlandse ambassadeur die op dat moment in Nederland verbleef niet meer tot Turkije toe te laten. Ook werden officiële politieke contacten bevroren. Beide landen hebben nadien maandenlang tevergeefs onderhandeld om de betrekkingen ter normaliseren. Toen dit zonder resultaat bleef, besloot het kabinet begin dit jaar de Nederlandse ambassadeur officieel terug te trekken.

Excuses

Turkije eiste van Nederland excuses voor de behandeling van minister Kaya. Nederland weigerde dit. Er is een formulering gevonden waarin wordt uitgesproken dat beide landen een verschillende uitleg hebben over het gebeurde.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag meldde vrijdag eerder dat de twee eigenaren van een bloemenwinkel in Leersum die sinds half augustus in een Turkse gevangenis zaten, zijn vrijgelaten. Minister Blok ontkende dat er een verband is tussen de vrijlating en de benoeming van de ambassadeurs. Het bedrijf van de bloemisten meldde eerder op Facebook dat de aanhouding het gevolg was van “miscommunicatie”.