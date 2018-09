‘Een grote rust, daar zorgen die beelden voor’

‘Een jaar of wat geleden zijn wij verhuisd, van de stad naar een dorp. Vanaf dat moment kwamen mijn vrouw en ik op weg naar ons werk elke dag langs een huis dat wel een galerie leek: de tuin en de kamer stonden vol beelden, het was een en al keramiek. Toen we daar uit nieuwsgierigheid een keer aanbelden bleek het geen galerie, maar een woonhuis. Van de man die er woonde heb ik nog pedagogiekles gehad, toen ik op de pedagogische academie zat.

„Bij hem zagen we voor het eerst werk van deze kunstenaar, Peter Vanbekbergen. Ik vond het schitterend. Samen met mijn dochter heb ik toen een keer een expositie van hem bezocht – en daar meteen ook een beeld gekocht. Een levensgrote zittende man was het, ik kocht hem voor de verjaardag van mijn jongste zoon.

„Die dag kwam de kunstenaar het beeld zelf bezorgen, dat doet hij altijd met de levensgrote beelden. Het cadeau was een verrassing, het huis zat vol verjaardagsvisite en iedereen was verbaasd: wat is dat nou voor vreemd beeld. Dat was een jaar of zes, zeven geleden.



John Tilli (48), met zijn vrouw eigenaar van kinderdagverblijf De Kresj in Maastricht, kocht ‘kleine Tom’ (2018), zoals ze het beeld zelf hebben genoemd, van de Belgische kunstenaar Peter Vanbekbergen (1962) Gekocht voor: 1.300 euro bij Atelier Marcel van Hoef in Roermond

„En ja, het was wennen, zo’n zittende man in de huiskamer erbij. Maar hij is wel gebleven. Nu hebben we een stuk of vijftien beelden van Peter Vanbekbergen: een paar levensgrote, zoals de zittende man, maar ook kleinere. Deze hebben we vernoemd naar Tom Dumoulin, ‘kleine Tom’. De beelden zijn ongelooflijk knap gemaakt, vind ik, Peter Vanbekbergen werkt met repen natte klei, waarmee hij holle vormen opbouwt: eerst de voeten, dan de benen en zo naar boven.

„Bijna alle beelden staan in onze woonkamer, terwijl die niet groot is. Daardoor lijkt het bij ons nu ook wel een galerie, haha. En je zou denken: zo vol, dat is veel te druk. Maar het gekke is: als ik na mijn werk de voordeur binnenstap, daalt er een grote rust over mij neer. Dat doen die beelden met mij. Ze hebben aardse kleuren, daar komt het ook door. Maar vooral zijn ze introvert, terwijl ikzelf altijd praat en druk ben. Ze kalmeren me.”