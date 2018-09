‘Liberiaans-Nederlandse man aangehouden om oorlogsmisdaden’

De Franse politie heeft een Liberiaans-Nederlandse man gearresteerd die wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Dat meldt het Franse persbureau AFP vrijdag.

De man, die in Franse media Kunti K. wordt genoemd, zou in de jaren negentig commandant zijn geweest van ULIMO, een Liberiaanse rebellengroep die tijdens de Eerste Liberiaanse burgeroorlog (1989-1997) streed tegen de groepering van de latere president Charles Taylor. K. zou zich tijdens de oorlog schuldig hebben gemaakt aan marteling, moord, de inzet van kindsoldaten, kannibalisme en het houden van slaven.

De Nederlandse nationaliteit

Later kwam de Liberiaan naar Europa en kreeg hij de Nederlandse nationaliteit, meldt AFP. In 2016 verhuisde hij naar Frankrijk. Hij werd volgens de Franse politie gearresteerd bij een vriend in de Parijse buitenwijk Bobigny, waar hij ondergedoken zat.

K. zou zijn aangehouden na een tip van Civitas Maxima, een organisatie die het opneemt voor slachtoffers van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het gaat om een Frans strafrechtelijk onderzoek.

Liberiaanse burgeroorlog

Het Liberiaanse conflict begon in de jaren tachtig toen de toenmalige dictator Samuel Doe wreedheden beging tegen stammen die hij als vijand was gaan zien. In 1989 viel vervolgens de in Libië getrainde Charles Taylor het land binnen met een groep rebellen. Het conflict liep uit de hand en dictator Doe werd een jaar later vermoord.

In 1997 kwam het tot tijdelijke vrede, maar tussen 1999 en 2003 laaide het geweld weer op. In totaal kwamen er zeker 400.000 mensen om. Taylor, die president was tussen 1997 en 2003, zit inmiddels in een Britse cel een celstraf van vijftig jaar uit voor zijn aandeel in de burgeroorlog van buurland Sierra Leone.

Het is niet de eerste keer dat een Nederlander verdacht wordt van oorlogsmisdaden. In december werd de Ethiopisch-Nederlandse Eshetu A. tot levenslang veroordeeld. Het hoger beroep in die zaak moet nog komen. A. werd onder andere veroordeeld omdat hij opdracht zou hebben gegeven tot de executie van 75 gevangenen.

