Lenen voor studie wordt fors duurder

Studenten moeten in de toekomst fors meer rente gaan betalen. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Als de plannen, die ook in het regeerakkoord uit 2017 staan, worden goedgekeurd, betekent dit dat de rente voor studieleningen voortaan voor tien jaar worden vastgelegd, in plaats van voor vijf. Omdat een rente die langer vaststaat hoger is, zal het bedrag dat studenten maandelijks moeten terugbetalen naar schatting van de minister 18 procent hoger uitvallen.

Het gemiddelde bedrag dat studenten de staat in de toekomst verschuldigd zijn, wordt met 82 euro maandelijks 12 euro hoger dan het nu is. Studenten die de volledige terugbetalingstermijn van 35 jaar nodig hebben om hun schuld af te betalen, zullen hierdoor duizenden euro’s duurder uit zijn.

226 miljoen in de schatkist

Als de kamers instemmen met het wetsvoorstel, geldt de maatregel voor studenten die vanaf 2020 beginnen. Het voorstel moet de Nederlandse staatskas 226 miljoen euro opleveren. Voor studenten die na hun afstuderen niet genoeg verdienen, blijft overigens gelden dat zij de schuld niet of in mindere mate hoeven terug te betalen, benadrukt de minister.

Geertje Hulzebos, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, noemt het wetsvoorstel “te gek voor woorden”. Bij het afschaffen van de basisbeurs in 2015 is studenten 1 miljard euro aan investeringen in de kwaliteit van het onderwijs beloofd, aldus Hulzebos. “In plaats daarvan worden er honderden miljoenen bezuinigd en moeten studenten nu ook nog eens de staatskas vullen.”

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakte eind augustus bekend dat de totale uitstaande studieschuld het afgelopen jaar steeg tot 11,2 miljard euro. Financieel adviesinstituut Nibud concludeerde vorig jaar dat het aantal lenende eerste- en tweedejaars studenten tussen 2015 en 2017 verdubbelde, naar 62 procent. Meer dan de helft van de studenten gebruikt het van DUO geleende geld echter om te sparen.

