Ultieme poging om uitzetting Lili en Howick te voorkomen mislukt

De Amsterdamse rechtbank heeft in kort geding het spoedverzoek van advocaat Flip Schüller afgewezen om de uitzetting van de Armeense kinderen Lili (12) en Howick (13) uit te stellen. Schüller deed het verzoek, omdat de kinderen in Armenië veel langer dan voorzien van hun moeder gescheiden zouden blijven.

Een psychiater in Armenië oordeelde donderdag dat de moeder moet worden opgenomen in een kliniek vanwege psychische problemen. Dat zou betekenen, aldus de advocaat in een verklaring op de website van zijn advocatenkantoor, dat de kinderen in Armenië “zeker zes maanden” in een tehuis zouden moeten verblijven:

“Dit is een belangrijk nieuw feit, aangezien de Raad voor de Kinderbescherming uitging van, in het ergste geval, een korte tijdelijke breuk tussen moeder en kinderen en eventueel de tijdelijke opname in een weeshuis. Ook de Raad van State ging hiervan uit bij het oordeel dat Lili en Howick konden worden uitgezet”.

Maar de rechtbank stelt dat er geen sprake is van nieuwe informatie die de uitzetting in de weg staat. Volgens de rechtbank wordt er in het psychologisch rapport uit Armenië geen diagnose gesteld. Dat kan pas na langduriger onderzoek. En zonder diagnose kan volgens de rechter niet worden vastgesteld dat de moeder inderdaad langdurig niet voor haar kinderen kan zorgen.

De rechter wijst er ook op dat er afspraken zijn gemaakt over onderdak, scholing en financiële ondersteuning.

De kinderen wonen al sinds 2008 in Nederland, maar hun asielverzoeken zijn keer op keer afgewezen. Vorig jaar werd hun moeder al uitgezet naar Armenië en hun uitzetting staat gepland voor uiterlijk deze zaterdag 8 september.

Harbers blijft bij standpunt

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) liet vrijdagochtend weten bij zijn eerdere besluit te blijven om de kinderen uit te laten zetten. Hij stelt dat het asielverzoek in acht verschillende procedures is beoordeeld en in al die acht procedures is afgewezen. De staatssecretaris heeft een zogeheten discretionaire bevoegdheid en had daarmee kunnen beslissen dat de kinderen toch in Nederland mogen blijven.

Harbers liet zich niet uit over het exacte moment van uitzetting. Vorig weekend doken Lili en Howick tijdelijk onder. Volgens een brief van hun moeder aan het AD om heel even weg te zijn van alles spanning en stress over hun dreigende uitzetting.

Premier Mark Rutte zei deze vrijdag na afloop van de ministerraad dat het besluit om de kinderen uit te zetten de enige manier is om draagvlak voor het asielbeleid te behouden: