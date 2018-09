Kroongetuige eist betere beveiliging van staat

Kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd over de top van de Nederlandse cocaïnemaffia, dreigt zijn medewerking aan het onderzoek te stoppen als de Nederlandse Staat niet op korte termijn afdoende maatregelen neemt voor de veiligheid van zijn familie. Een week nadat in maart bekend werd dat Nabil B. een kroongetuigedeal had gesloten, werd zijn broer Reduan bij zijn bedrijf in Amsterdam-Noord vermoord. Een andere broer van de kroongetuige is daarna samen met zijn gezin in veiligheid gebracht.

Tussentijdse zitting

Na eerdere vragen van zijn advocaten verklaarde minister Grapperhaus dat de zaak zijn bijzondere aandacht heeft. Volgens zijn advocaat heeft dat echter geen resultaat gehad. „Cliënt hoort van zijn familie dat de houding van de staat ten opzichte van de familie zelfs afstandelijker, formalistischer en minder begripvol lijkt te zijn geworden, zeker als het gaat om hun toekomst”, zo vertelde advocaat Bart Stapers vrijdagochtend op een tussentijdse zitting in zijn zaak. Nabil B. wordt verdacht van betrokkenheid bij een moord en een poging tot liquidatie.

Volgens Stapert is Nabil B. door de houding van de staat teleurgesteld. „Cliënt is nog maar aan het twijfelen over zijn positie, die is uniek en zonder precedent.” Volgens Stapert erkent iedereen de noodzaak tot maatwerk, maar zijn de geboden oplossingen nog altijd „standaard en soms ontoereikend”. Stapert: „Er wordt niet adequaat en doortastend gehandeld, noch met gevoel voor urgentie. In plaats daarvan is de houding ambtelijk en het proces stroperig.”

Amsterdamse onderwereld

De situatie van Nabil B. doet denken aan de gebeurtenissen rond Peter la Serpe, de kroongetuige die onder andere belastende verklaringen heeft afgelegd over een serie moorden in de Amsterdamse onderwereld in het begin van deze eeuw waarbij onder andere Willem Holleeder zou zijn betrokken. Ook La Serpe beklaagde zich over zijn veiligheid en die van zijn familie. Ook beklaagde La Serpe zich over het niet nakomen van afspraken door de staat.

Een van die afspraken is volgens Stapert het moment van naar buiten brengen van de deal met de kroongetuige. Er is met Nabil B. besproken dat de afspraak met hem pas naar buiten zou komen als de belangrijkste verdachten, Ridouan T. en Saïd R., zouden zijn aangehouden. Dit in verband met zijn veiligheid en de veiligheid van zijn familie. „Het is anders gelopen”, aldus Stapert, „en dat heeft grote gevolgen gehad voor Nabil B. en zijn familie. Wij hopen dat de staat er alles aan zal doen om de twijfel die cliënt heeft over zijn medewerking aan dit onderzoek op te lossen.”

Niet fysiek aanwezig

Die spanning was ook vrijdagochtend weer voelbaar, omdat Nabil B. ondanks eerdere toezeggingen van het Openbaar Ministerie niet fysiek aanwezig mocht zijn in de rechtszaal vanwege zijn veiligheid. In plaats daarvan moest Nabil B. de zaak bijwonen via een videoverbinding. „De volgende keer zal cliënt hiermee niet akkoord gaan, aldus zijn advocaat. De officier van justitie erkende die toezegging en verklaarde dat zij er alles aan zal doen om de aanwezigheid van Nabil B. te faciliteren. „Wij zijn hierbij wel afhankelijk van collega’s die gaan over de veiligheid van Nabil B.”

