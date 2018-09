KNVB en Talpa gaan amateurvoetbal live uitzenden

Samen met Talpa start de KNVB dit seizoen het project VoetbalTV, waarmee wedstrijden van vijftig Nederlandse amateurvoetbalclubs live op internet worden uitgezonden. Dat bevestigt de voetbalbond na berichtgeving van de Volkskrant vrijdag.

Dit seizoen zullen er tienduizend wedstrijden live worden uitgezonden. Over drie jaar moeten dit er 80.000 zijn, aldus de KNVB, 10 procent van alle wedstrijden. De bond hoopt dat uiteindelijk alle clubs mee gaan doen. Het initiatief is zes maanden getest in een competitie in de Randstad.

Panna’s terugkijken

Twee videocamera’s, gemonteerd aan bijvoorbeeld een lichtmast, filmen de wedstrijden. Door middel van kunstmatige intelligentie en een algoritme herkennen en volgen ze de bal. De beelden worden opgeslagen en voetballers kunnen achteraf fragmenten kiezen die ze willen delen op sociale media.

“Dat is toch fantastisch?” aldus de KNVB-woordvoerder. “Dan kun je al je mooie doelpunten terugzien, je panna’s, kampioenschappen.” Ook kunnen de beelden gebruikt worden om thuis wedstrijden van familie of vrienden te volgen of om wedstrijden te analyseren. Amateurs kunnen zo schaven aan hun spel en tactiek.

Voetballers die niet gefilmd willen worden, kunnen hier vooraf geen protest tegen aantekenen. “Als je echt niet gefilmd wil worden, kun je alleen spelen op velden waar geen VoetbalTV is”, aldus de woordvoerder. Wel kunnen spelers achteraf via een app aangeven als bepaalde delen weggehaald moeten worden, bijvoorbeeld omdat ze zich ervoor schamen. De wedstrijd is dan wel al live uitgezonden.

Tuchtzaken

Een bijkomend voordeel is volgens de woordvoerder dat de beelden eveneens gebruikt kunnen worden in tuchtzaken. “We hopen dat hiermee het geweld op amateurvelden minder wordt, dat spelers zich inhouden omdat ze weten dat ze gefilmd worden.”

Hij ontkent echter niet dat de beelden ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals het belachelijk maken van anderen of het aansprakelijk stellen van een tegenstander na een ongeluk. Maar, zegt de woordvoerder, dat kan nu ook al. “Er wordt tegenwoordig al erg veel gefilmd met mobiele telefoontjes.”