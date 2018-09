Justitie eist 1,5 jaar cel tegen ouders ontvoerde baby Hannah

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in Den Bosch 18 maanden cel geëist tegen de ouders van baby Hannah. Zes maanden hiervan zijn voorwaardelijk. Het kind werd eind februari met geweld van haar pleegmoeder meegenomen.

Het OM verdenkt hen van het ‘onttrekken van een minderjarige aan het wettig gezag’. Daarbij wordt de biologische vader van Hannah, Rowan S., nog verdacht mishandeling van de pleegmoeder. Hij en moeder Kim de L. zouden het destijds zes maanden oude meisje van een parkeerplaats in het Brabantse Eersel hebben meegenomen naar een vakantiepark in Duitsland.

De politie liet nog dezelfde dag een Amber Alert uitgaan met foto’s van het tweetal. Later op de dag konden agenten De L. en S. in Bad Bentheim, vlak over de grens bij Enschede, aanhouden. De biologische ouders van de baby waren door jeugdzorg uit de ouderlijke macht gezet en de baby werd verzorgd door een pleegmoeder. S. verklaarde later dat zij “gewone jonge ouders zijn die de baby hadden terug gewild”, aldus een woordvoerder van het OM.

Maximumstraf van vier jaar

De twee zouden de ontvoering goed “tot in de puntjes hebben voorbereid” door drie dagen van tevoren in te checken bij het huisje, aldus de officier. Ook zouden zij babyspullen bij zich hebben gehad. Volgens moeder De L. zou het plan twee weken voor de ontvoering zijn gemaakt.

Bij het bepalen van de strafmaat kijkt de rechter onder andere naar de omstandigheden van de ontvoering, de leeftijd van het kind en de hoelang zij is weggeweest. Op onttrekking aan het gezag staat een maximale straf van vier jaar. De tweede waren uit de ouderlijke macht gezet doordat bij baby blauwe plekken en een gebroken enkel en rib waren geconstateerd.

De zaak kreeg op sociale media heel veel aandacht. Dankzij tientallen tips wist de politie de twee op te sporen.