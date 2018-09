Salvini beschuldigd van zware vrijheidsberoving bootvluchtelingen

Justitie van Palermo in Sicilië doet onderzoek naar minister van Buitenlandse Zaken Matteo Salvini. Hij wordt beschuldigd van zware vrijheidsberoving omdat hij ongeveer 150 bootvluchtelingen niet aan land wilde laten. De Italiaanse minister van de rechtspopulistische partij Lega Nord is hiervan vrijdag formeel op de hoogte gebracht via een brief.

Salvini las de brief voor in een live video-uitzending op Facebook. Met gevoel voor theater kondigde hij in de Facebookvideo aan de ingeslagen koers van het migratiebeleid te vervolgen.

Al eind augustus zei justitie een onderzoek te starten tegen de minister en zijn kabinetschef, naar vermeende vrijheidsberoving, machtsmisbruik en illegale arrestatie. Maar daar is hij nu pas formeel van op de hoogte gebracht.

Bootvluchtelingen vast aan boord

In augustus weigerde Italië een aantal maal migrantenboten. Eind augustus liep het hoog op toen een schip met 177 opvarenden na vijf dagen rondvaren mocht aanmeren in de haven van de Siciliaanse stad Catania, maar de passagiers niet van boord mochten. Salvini zei toen dat de migranten Italië pas in konden als andere Europese landen hadden toegezegd ook personen op te nemen.

Pas een aantal dagen later zegde de Italiaanse Katholieke kerk toe vluchtelingen op te nemen. Ierland en Albanië namen ieder ook twintig migranten op. Toen mochten de overwegend Eritrese migranten van boord.

Sinds de populistische Vijfsterrenbeweging en antimigratiepartij Lega Nord in juni aan de macht kwamen stelt Italië zich vijandiger op tegen (boot)migranten. Toch liet ook Vijfsterren-lid Robert Fico in augustus weten dat hij de actie in Catania te ver vond gaan.

Ook op Twitter laat Salvini weten dat hij nog niet van plan zijn beleid aan te passen. “Risico op 15 jaar in de gevangenis voor het verdedigen van de grenzen en de Italianen? Ik ben er trots op, ik zou en zal het weer doen”: