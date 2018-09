Harbers: samenwerking met Armenië voor terugkeer Howick en Lili

Nederland werkt samen met de Armeense autoriteiten om Lili en Howick terug te laten keren naar Armenië. Dat heeft staatssecretaris Mark Harbers (Migratie, VVD) vrijdag voorafgaand aan de ministerraad laten weten, meldt persbureau ANP.

Harbers wilde niet kwijt of het gebrek aan geschikt onderwijs een probleem vormt bij de uitzetting, die voor uiterlijk zaterdag gepland staat:

“De zaak is acht keer beoordeeld en in alle gevallen was de uitkomst dat er geen recht is op verblijf, omdat Armenië een veilig land is. De Nederlandse overheid doet alles samen met de Armeense autoriteiten om voorzieningen en hulp beschikbaar te stellen na terugkeer.”

Kinderombudsman Margrite Kalverboer liet donderdag bij Pauw weten dat Lili en Howick volgens haar een toekomst in Nederland hebben. Hun moeder zou momenteel niet in staat zijn om voor hen te zorgen, en bovendien zou er geen passend onderwijs en geschikte huisvesting zijn.

Harbers reageerde vrijdag op de uitspraken van Kalverboer door te wijzen op de uitspraak van de Raad van State, die het aspect van kinderrechten meenam in haar oordeel om de twee tieners uit te zetten.

Commentaar NRC: De wet is hard, maar kinderen gaan soms toch gewoon voor

Advocaat Flip Schüller, die Lili (12) en Howick (13) vertegenwoordigt in hun uitzettingszaak, probeert met een laatste kort geding te voorkomen dat zij worden uitgezet. Een woordvoerder van de rechtbank in Amsterdam heeft aan ANP laten weten dat het verzoek ter beoordeling bij de rechter ligt en dat er nog geen zittingsdatum is.