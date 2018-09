Guus Hiddink wordt coach Chinees olympisch elftal

De 71-jarige Guus Hiddink kan het voetbalveld toch nog niet definitief gedag zeggen. Aan het voetbalpraatprogramma Veronica Inside meldde hij vrijdagavond dat hij coach wordt van het Chinees olympisch elftal.

Hiddink wil zich met China plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio en gaat aan de slag als manager volgens het Engelse model:

“Ik was bijna met pensioen, maar dit is een mooie klus.”

De Chinezen namen in 2008 in de eigen hoofdstad Peking voor het laatst deel aan het olympische voetbaltoernooi. De eerste kwalificatie is in maart volgend jaar, laat Hiddink weten aan Veronica Inside.

De Chinese president Xi Jinping heeft zichzelf ten doel gesteld van China een voetbalgrootmacht te maken. Hij wil uiterlijk in 2030 het WK winnen en daarom geeft de Chinese overheid ook volop steun aan het voetbal. Overal in het land worden voetbalscholen uit de grond gestampt en in de nationale competitie zijn steeds meer buitenlandse (sub)toppers actief.

De torenhoge ambities staan in schril contrast met de prestaties van China tot nu toe op het internationale toneel. Het A-elftal heeft slechts een keer deelgenomen aan het WK. In 2002 in Zuid-Korea gingen toen alle drie de groepswedstrijden verloren.

Mislukt avontuur met Oranje

Guus Hiddink was bij Oranje voor het laatst coach van een nationaal elftal. Hij volgde op 1 augustus 2014 Louis van Gaal op, maar werd nog geen jaar later vanwege de tegenvallende resultaten in de EK-kwalificatie weggestuurd. Daarna is hij nog een half jaartje interim-coach geweest bij Chelsea, maar sinds 2016 is hij niet meer actief als coach.

Hiddink heeft in Azië al eens grote successen geboekt. In 2002 bereikte hij met Zuid-Korea verrassend de halve finale van het WK. Vier jaar eerder deed hij dat al eens met het Nederlands Elftal.

Zijn eerste grote internationale succes behaalde hij met PSV. Hij won in 1988 de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League.