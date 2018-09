‘Geen bewijs voor klopjacht op vermeende migranten in Chemnitz’

De vermeende klopjacht op mensen met een niet-westers uiterlijk bij de protesten in het Duitse Chemnitz, heeft nooit plaatsgevonden. Dat stelt het hoofd van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV Hans-Georg Maaßen in een interview met de Duitse krant Bild. Volgens Maaßen is er geen bewijs gevonden dat rechts-radicalen niet-westers ogende mensen gericht hebben opgejaagd.

Na de protesten circuleerde een video op internet, waarop te zien zou zijn dat extremistische jongeren mensen opjoegen die ze op basis van hun uiterlijk voor mensen met een migratie-achtergrond hielden. Bondskanselier Angela Merkel stelde naar aanleiding van de beelden dat er “klopjachten, samenscholingen en haat op straat” plaats hadden gevonden in Chemnitz.

Volgens het hoofd van de veiligheidsdienst is de video mogelijk niet echt. Maaßen stelt dat er “goede redenen zijn om te denken dat bewust valse informatie wordt verspreid”. Hiermee zou iemand de aandacht af willen leiden van de moord op de 35-jarige Duitser, waarvan een Irakees en een Syriër verdacht worden. Zijn dood was de aanleiding voor de protesten.

‘Maaßen zaait verwarring’

Niet iedereen kan zich vinden in de uitspraken van Maaßen. Thomas Oppermann, vicepresident van de Bondsdag, zegt dat Maaßen “verwarring zaait”. Volgens hem bagatelliseert het hoofd van de veiligheidsdienst de onrust in Chemnitz.

“We zagen foto’s, we hoorden getuigen spreken, we zagen mensen openlijk de Hitlergroet brengen op de Duitse straten. Dit zijn dingen die we niet kunnen accepteren, de staat moet zich daartegen verzetten.”

Sinds de dodelijke steekpartij is het onrust in Chemnitz. Duizenden extreemrechtse Duitsers demonstreerden tegen immigratie, hierbij waren ook honderden hooligans en neonazi’s aanwezig. In reactie op de protesten gingen ook duizenden linkse demonstranten de straat op om te protesteren tegen xenofobie.