Franse minister: Rusland probeerde Franse satellieten te bespioneren

Rusland heeft vorig jaar geprobeerd beveiligde communicatie van Franse satellieten te onderscheppen. Dat stelde de Franse minister van Defensie Florence Parly vrijdag in Toulouse bij de presentatie van het toekomstige Franse ruimtebeleid. De Russische Loetsj-Olimp zou in de ruimte “erg dicht” in de buurt zijn gekomen van een Frans-Italiaanse satelliet.

De Franse-Italiaanse satelliet Athena-Fidus wordt gebruikt voor zwaarbeveiligde communicatie tussen de Franse strijdkrachten en de noodhulpdiensten. Een harde veroordeling van Parly bleef vrijdag uit:

“De Russische Loetsj-Olimp kwam zo dichtbij dat iedereen gedacht zou hebben dat Rusland onze communicatie probeerde te onderscheppen. Maar je buren op die manier afluisteren is niet alleen onvriendelijk, het is ook spionage.”

Volgens Parly is de Loetsj-Olimp, nadat deze uit de omgeving van de Athena-Fidus was verdwenen, ook bij andere doelwitten in de buurt geweest. Of dit internationale repercussies gaat hebben, is nog onduidelijk. Parly eiste vrijdag geen excuses van Rusland en zei niet of Frankrijk het land diplomatiek ook verantwoordelijk zal houden. Volgens de minister is Rusland niet de enige natie die agressiever wordt in de ruimte; dat zou ook voor China en de Verenigde Staten gelden. Rusland heeft nog niet op de aantijgingen gereageerd.

Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft nog geen reactie gegeven. Vorige week hamerde hij nog op het verstevigen van de banden tussen Rusland en de Europese Unie. Eind dit jaar komt Macron waarschijnlijk met een ruimtedefensieprogramma, schrijft persbureau Reuters.

De regering-Trump beloofde al eerder om in 2020 een nieuw militair ruimtevaartprogramma te lanceren. Parly: “Het plan van Trump is door velen weggehoond. Ik zie in de aankondiging van zijn plannen een duidelijk signaal dat uitgaat van toekomstige confrontaties.”

