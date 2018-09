Dodental aardbeving Japan loopt op tot zestien

Bij de zware aardbeving in Japan zijn minstens zestien mensen om het leven gekomen, meldt persbureau AP. Ook worden nog zeker 26 vermoedelijke slachtoffers vermist. Waarschijnlijk zijn zij bedolven onder het puin.

Donderdag werd Japan opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,7. Door de beving ontstonden lawines waardoor huizen bedolven raakten onder modder, rotsen en boomstammen. Verschillende huizen stortten in en wegen werden onbegaanbaar. Ook viel de stroom in meer dan een miljoen huishoudens uit.

De beving vond ‘s nachts plaats. Het epicentrum lag bij het eiland Hokkaido, in het noorden van Japan. Miljoenenstad Sapporo werd zwaar getroffen.

Geteisterd door natuurgeweld

Bij de reddingswerkzaamheden zijn meer dan 21.000 hulpverleners ingezet. Volgens premier Shinzo Abe is de kans aanwezig dat er nog meer slachtoffers gaan vallen omdat nog meer regen wordt voorspeld. Hij roept op tot voorzichtigheid omdat meer aardverschuivingen worden verwacht.

In beeld: Japan evacueert overstromingsgebied in ‘race tegen de klok’

Japan wordt al maanden geteisterd door verschillende natuurrampen. In juni stierven drie mensen na een aardbeving in de buurt van de stad Osaka. Een maand later kampte het land met zware overstromingen waardoor honderden mensen omkwamen. Hierop volgde een periode van extreme hitte, waardoor ook meerdere Japanners de dood vonden. Eerder deze week kwam orkaan Jebi aan land in Japan. Door de zwaarste tyfoon die het land in 25 jaar bereikte, kwamen zeker elf mensen om.