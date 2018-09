DJ Hardwell stopt met optreden

Hardwell, tweemaal verkozen tot beste dj van de wereld, stopt voor onbepaalde tijd met optreden en het uitbrengen van muziek. Dat schrijft hij vrijdag op Facebook.

De Nederlandse top-dj heeft tijd voor zichzelf nodig en doet een stapje terug, schrijft hij in een Engelstalig bericht op Facebook. Het enige optreden dat hij nog door laat gaan, is in oktober tijdens het Amsterdam Dance Event.

Lees ook dit interview met Hardwell: ‘Mijn muziek is geen popmuziek’

Familie en vrienden

De artiest, die eigenlijk Robbert van de Corput heet, schrijft in het bericht dat hij als kind droomde van het leven dat hij nu leeft, maar dat hij zichzelf beter heeft leren kennen door de jaren heen en dat hij nu meer tijd wil doorbrengen met zijn familie en vrienden. “Door 24 uur per dag Hardwell te zijn, blijft er te weinig energie, liefde, creativiteit en aandacht over voor mijn leven als een normaal persoon.”

Hij schrijft dat hij besloten heeft zijn agenda vrij te maken voor onbepaalde tijd “om zo helemaal bevrijd te zijn van doelen, interviews, release data en dergelijke”. Zijn carrière voelde te veel als een “eindeloze achtbaanrit”. Hij hoopt door vrij te nemen zijn creativiteit te voeden en te kunnen reflecteren op wat er gebeurd is de afgelopen jaren.

Hardwell schrijft nog wel door te willen gaan met het maken van muziek en zo “met zijn fans in verbinding te blijven”.