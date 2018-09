Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Hoe de oorlog de Syrische samenleving veranderde Columnist Carolien Roelants las op de journalistieke website piqd een doodsomber artikel over Syrië na zeven jaar oorlog. De jonge mannen zijn dood, gewond of gevlucht; de economie is verwoest. Alleen de muur van angst voor het regime is herbouwd. Lees hier: Picking Up The Pieces: How Syrian Society Has Changed

Hoe warm was het in jouw woonplaats toen je geboren werd? En nu? In deze interactieve productie van The New York Times kun je opzoeken hoe de temperatuur zich in jouw woonplaats ontwikkelt. Van je geboorte tot na je dood. Tip van redacteur Paul Luttikhuis. Lees hier: How Much Hotter Is Your Hometown Than When You Were Born?

Hoe is de fake news-impasse te doorbreken? Hoewel we meer informatie tot onze beschikking hebben, neemt ook de hoeveelheid fake news toe. Het onderscheid maken tussen nep en echt is moeilijk. Oud-hoofdredacteur van The Guardian Alan Rusbridger zocht uit waar het misging. Tip van redacteur Casper van der Veen. Lees hier: Alan Rusbridger: who broke the news?

Hoe president Ortega zich ontpopte tot tiran De Nicaraguaanse schrijfster Gioconda Belli (in Nederland bekend van haar boek De bewoonde vrouw) streed ooit samen met Daniel Ortega tegen de dictatuur van de familie Somoza. In Foreign Affairs beschrijft ze hoe de Sandinisten-voorman en latere president zich ontpopte tot tiran. Tip van redacteur Merijn de Waal. Lees hier: How Daniel Ortega Became a Tyrant

Foto’s van de echte Brit Het British Journal of Photography riep Britten op om foto’s in te zenden die de echte Brit laten zien. Ze maakten een selectie van honderd foto’s die op billboards in het hele land komen te hangen. The Guardian licht er een paar uit. Tip van beeldredacteur Arjan de Jongh. Lees hier: A nanny, a rabbi, a puppy and a parrot: portraits of Britain today - in pictures