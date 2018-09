Anatomie van een grote barracuda

Deze grote barracuda (Sphyraena barracuda) werd geportretteerd met een nieuwe techniek, waarbij fluorescentie wordt gebruikt. Dat schrijven biologen van de universiteit van Kansas in het wetenschappelijke tijdschrift Copeia.

Het skelet van vissen, vogels en andere gewervelde dieren kan worden roodgekleurd met het pigment alizarine, om alle botten te detecteren.

Dat proces is niet nieuw, maar nu pas is ontdekt dat de kleurstof alizarine (gewonnen uit wortels van de meekrap) ook fluoresceert. Door licht met de juiste golflengte uit te zenden, en filters te gebruiken die de rest van het licht blokkeren, kun je zien hoe het skelet in elkaar steekt zónder het dier te hoeven ontleden.

De biologen schrijven ook over een tweede techniek. Door een dood dier in een badje van glycerine en gelatine te laten weken, komen de botten bloot te liggen. Nadeel is dat de spieren daarbij oplossen en het skelet als een vormeloos bottenhoopje eindigt. Nu hebben de biologen een ratio ontdekt (met 40 procent glycerine) waarbij een soort gelatinepuddinkje ontstaat waarin de botten op hun plaats blijven. Zo kunnen er mooie 3D-foto’s van worden gemaakt.