Airbnb beknot? Zo begin je een echte B&B

In Amsterdam, maar ook in bijvoorbeeld Amstelveen, Haarlem en Leiden mogen toeristen nog maar zestig of zelfs dertig nachten per jaar in je huis overnachten via Airbnb en vergelijkbare platforms. Op straffe van een boete die in Amsterdam kan oplopen tot meer dan 20.000 euro. Met een officiële bed and breakfast is die beperking er niet.

Veel Airbnb-verhuurders blijven tot nu toe onder de radar. Ze melden zich bij gemeente noch belastingdienst. Maar de pakkans stijgt, volgens advocaat Floris Havelaar, die vakantieverhuurders juridisch bijstaat. Hij constateert bij hen enige nervositeit. „De laatste tijd zijn zij vaker geneigd om te stoppen of een B&B te beginnen.”

Ook Stichting Bed & Breakfast Nederland krijgt vragen over de mogelijkheden over te stappen naar een B&B, zegt voorzitter Hanny Arens. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) laten de overlast van toeristen niet langer over hun kant gaan. Bij klachten komt de gemeente in actie, en wie dan niet aan de regels blijkt te voldoen is de klos.

Zelf thuisblijven

Een Airbnb veranderen in een B&B kan, maar dan verandert er wel het een en ander. Je huis verhuren terwijl je zelf met vakantie gaat, mag dan niet meer. Met een B&B moet je thuis zijn tijdens de verhuur, en je mag maar een deel van het vloeroppervlak van je woning verhuren. Hoeveel, dat verschilt per gemeente. In Amsterdam is het 40 procent. Daar mag de ruimte die je verhuurt ook geen zelfstandige opgang en eigen voorzieningen meer hebben, dus een verbouwde garage of tuinhuis kun je daar niet langer te gelde maken.

Verder zijn de verschillen tussen een B&B en een Airbnb niet zo groot, tenminste als je het al op de formele manier aanpakte. Bleef je tot nu toe echter weg van de instanties, dan moet je bij de overgang naar een officiële B&B verschillende dingen regelen én voorbereid zijn op minder inkomsten.

Je moet je B&B registreren bij de gemeente, net als hoort bij verhuur via Airbnb. Ook hier verschillen de regels, maar in Amsterdam moet je officieel elke Airbnb-gast digitaal aanmelden. Bij een B&B hoeft dit overigens niet, dus dat scheelt. In de meeste gemeenten moet je over elk verblijf toeristenbelasting afdragen, meestal een paar euro per boeking. Voor accommodaties in Amsterdam regelt Airbnb dit al, als B&B zul je het zelf moeten opgeven bij de gemeente.

Belasting en verzekeringen

Ook moet je belasting gaan betalen voor je B&B, wat voor Airbnb eigenlijk ook al moest: over 70 procent van de jaarlijkse verhuurinkomsten ga je inkomstenbelasting afdragen. Daar mag je wel kosten van aftrekken, zoals die van gas- en elektriciteitsverbruik door gasten en de schoonmaak.

Dan de verzekeringen. Als je daar als Airbnb-verhuurder nog niet mee bezig bent geweest, ontkom je er niet aan als B&B-houder. Controleer in de voorwaarden van de opstal- en inboedelverzekering en van de aansprakelijkheidsverzekering of schade door tijdelijke huurders wordt vergoed. „Met particuliere verzekeringen kun je vaak niet uit de voeten”, waarschuwt Hanny Arens van Stichting Bed & Breakfast Nederland.

Ook is toestemming nodig van de verhuurder als je een huurwoning hebt of van de hypotheekverstrekker bij een koopwoning, en van een eventuele VvE. Voor kleine B&B’s zijn alleen rookmelders vereist, geen ingewikkelde brandpreventiemaatregelen.

Hield jij je als Airbnb-verhuurder nog niet aan de regels en wil je als B&B-eigenaar aan alle voorschriften voldoen, dan heeft de switch wel wat voeten in aarde. Je zult moeten bepalen of de (lagere) opbrengst daartegen opweegt.

