Project voor winning aardwarmte stilgelegd na aardbeving

In een tuinbouwgebied bij Venlo is voor de tweede maal dit jaar een project voor de winning van aardwarmte stilgelegd. In het gebied hebben de afgelopen weken twee aardbevingen plaatsgevonden, meldde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) donderdag.

Het is de eerste keer in Nederland dat een aardbeving in verband wordt gebracht met de winning van aardwarmte.

Een van de bevingen, die afgelopen maandag plaatsvond, had een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. „Meerdere omwonenden hebben zich bij ons gemeld omdat ze die beving voelden”, aldus een woordvoerder van het SodM. Het is niet zeker dat de aardbeving is veroorzaakt door het aardwarmteproject. Dat wordt nu onderzocht.

Aardwarmte, waarbij heet water van 60 à 100 °C wordt opgepompt van 2 à 3 kilometer diepte, is duurzame energie. In Nederland maken vooral tuinders er gebruik van om hun kassen te verwarmen. Er zijn 17 projecten, met name in het westen van het land.

Ruim een week voordat de voelbare aardbeving bij Venlo plaatsvond was het aardwarmteproject al stilgelegd omdat er in het gebied een „zeer kleine” aardbeving had plaatsgevonden.

In het tuinbouwgebied in Venlo werd op twee plaatsen aardwarmte gewonnen, maar beide projecten liggen nu stil vanwege een seismisch risico. In mei werd ook al een aardwarmteproject stilgelegd na tussenkomst van het SodM. Die teler had technische problemen met een winningsput.

Lees meer over het project dat eerder werd stilgelegd: De aardwarmtebron van de paprikateler ligt vlakbij een breuklijn

De aardwarmteprojecten bij Venlo staan onder verscherpt toezicht van het SodM, omdat er in Limburg van nature actieve breuken in de aardbodem zitten. Bij de winning van aardwarmte in het westen van Nederland speelt dat niet.