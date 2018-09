Zeker drie doden bij schietpartij in Cincinnati, Ohio

Bij een schietpartij in een bank in de Amerikaanse stad Cincinnati zijn donderdag zeker drie mensen om het leven gekomen en raakten vijf mensen gewond. De politie heeft de schutter doodgeschoten, meldt nieuwszender CNN op basis van de autoriteiten.

De schietpartij vond plaats rond 09.00 uur lokale tijd (15.00 uur Nederlandse tijd). De schutter schoot in de lobby van het bedrijfsverzamelgebouw drie mensen dood waarna een vuurgevecht ontstond met een aantal agenten. Het motief van de schutter is onduidelijk.

Reactie burgemeester

Burgemeester John Cranley van Cincinnati noemde de schietpartij tijdens een persconferentie “abnormaal”.

“In geen enkel ander geïndustraliseerd land vinden zoveel schietpartijen plaats. Dit mag niet als normaal worden beschouwd”.

De burgemeester liep al vooruit op de uitkomsten van het politie-onderzoek. Volgens Cranley was de schutter actief op zoek om zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers te maken. In het gebouw van 31 verdiepingen, in het centrum van het zakendistrict van Cincinnati, werken 3.000 mensen. Onder meer het hoofdkantoor van de regionale Fifth Third Bank is hier gevestigd.

John Kasich, de Republikeinse gouverneur van Ohio, noemde de schietpartij op Twitter een “zinloze daad van wapengeweld”.

JohnKasich John Kasich There was a senseless act of gun violence on the streets of Cincinnati this morning. I’ve spoken with the Mayor and informed him the state will provide any necessary resources to the local police. 1/ 6 september 2018 @ 14:40 Volgen

De Amerikaanse nieuwszender Vox houdt in 17 zeer overzichtelijk grafieken alle data bij van schietpartijen in de Verenigde Staten. Uit een van de grafieken blijkt dat er gemiddeld een schietpartij per dag plaatsvindt.