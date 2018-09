Wethouder: ‘Feyenoord City moet meer draagvlak creëren’

Wanneer wist D66-wethouder Adriaan Visser dat Feyenoord City 30 miljoen euro moet bezuinigen op het nieuwe stadion? „Een wethouder heeft een informatieplicht naar de gemeenteraad’’, zei raadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren donderdag.

De wethouder van financiën en grote projecten kon het antwoord niet geven. Visser gaat het opzoeken. Hij heeft allerlei overleggen met Feyenoord City, zei hij. Met gestegen bouwkosten zou al langer rekening worden gehouden. Dat hoort bij grote projecten.

Projectorganisatie Feyenoord City moet 30 miljoen bezuinigen op het ontwerp voor het nieuwe voetbalstadion (bouwkosten 366 miljoen euro) aan de Maas, blijkt uit een geluidsopname van financieel directeur Carl Berg die NRC deze week openbaar maakte. Ook de businesscase is nog niet goedgekeurd: onder meer de horeca-inkomsten en bezoekersaantallen zijn te hoog ingeschat.

Lening

Feyenoord City is een privaat project dat naast het stadion ook grootschalige gebiedsontwikkeling omvat. De gemeente daagt 135 miljoen euro bij, waarvan 40 miljoen euro in aandelen. In werkelijkheid gaat het om een bijdrage van 48 miljoen euro, corrigeerde Leefbaar Rotterdam-raadslid Gerben Vreugdenhil. Een oude lening van bijna 8 miljoen euro van de gemeente om de Kuip op te knappen wordt straks ook omgezet in aandelen.

Door alle ophef bij Feyenoordfans en in de media had de Partij voor de Dieren een debat gevraagd over de financiën en communicatie daarover van Feyenoord City. Maar de coalitiepartijen VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP hadden daar op dit moment geen zin in. Zij willen pas debatteren als Feyenoord City verder is en meer bekend maakt over de financiën. Met 23 tegen 22 stemmen werd het lange debat ingesnoerd tot een ‘actualiteit’ van drie kwartier.

Toenemende kritiek

Wethouder Visser heeft tegenover NRC verklaard dat hij het toetsingsrapport van de businesscase niet kent en niet heeft. Hoe kon Visser de raad dan onlangs schrijven dat de businesscase ,,positief beoordeeld” is en „weloverwogen en haalbaar”?, vroeg Van der Velden. „Het is eigenlijk een reclamefoldertje van Feyenoord City dat de wethouder een-op-een overneemt”, zei hij. „De banken gaan straks niet bijleggen, dat moet de Rotterdammer doen.”

Visser kaatste terug dat Van derVelden „theater” maakte. Hij zei regelmatig overleg te hebben met directie van Feyenoord over de voortgang. De zorg die hij deelt met de raad is de toenemende kritiek van fans en in de stad. „Mijn Twitter-account wordt op alle mogelijke manieren gevuld”, zei Visser. Hij heeft Feyenoord City met klem gevraagd iets te doen om meer draagvlak te creëren.

In een onafhankelijk onderzoek naar de financiën ziet Visser momenteel niets. „Ik ga op dit moment echt niet over de financiën.” Maar voor de raad in 2019 een definitief besluit moet nemen, worden alle stukken en cijfers openbaar, zegde Visser toe.