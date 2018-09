Wereldleiders steunen Londen bij novitsjok-aantijgingen Rusland

De Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Canada sluiten zich aan bij een verklaring van het Verenigd Koninkrijk waarin gesteld wordt dat de Russische overheid “vrijwel zeker” de vergiftiging met zenuwgas in Salisbury in maart goedkeurde. Dat meldt de BBC donderdag. Bij de aanval met het zeer giftige novitsjok raakten onder andere de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia ernstig gewond.

De landen riepen het Kremlin in hun gezamenlijke verklaring op volledige openheid te verschaffen over hun novitsjok-programma. Het bericht kwam kort voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties waar de gifgasaanval op het tweetal besproken wordt. De Britse premier Theresa May meldde woensdag al aan het parlement dat de aanval “vrijwel zeker” was goedgekeurd op hoog niveau binnen de Russische overheid.

Moskou ontkent

De Russische overheid blijft ontkennen ook maar iets met de vergiftiging van doen te hebben. Moskou hield zelfs voet bij stuk nadat woensdag twee Russische officieren van de Russische inlichtingendienst door de Britse autoriteiten formeel werden verdacht van de aanval en poging tot moord. De Britten hebben een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

“Wij zeggen nogmaals dat noch de hoogste leiders, noch de functionarissen daaronder of een officiële vertegenwoordiger iets te maken hadden of hebben met de gebeurtenissen in Salisbury”, zegt de woordvoerder van het Kremlin volgens Reuters. Hij noemt de aantijgingen “onaccceptabel”.

Naast de Russische oud-spion en zijn dochter raakte ook een politieman gewond. In juli kwam een 44-jarige vrouw om het leven doordat ze in het Britse Amesbury in contact kwam met het zenuwgas. Haar partner raakte ook gewond, maar herstelde. Later die maand werd hij ontslagen uit het ziekenhuis.