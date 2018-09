VS vervolgen Noord-Koreaanse hacker om WannaCry-virus

De Amerikaanse autoriteiten gaan een Noord-Koreaan vervolgen die ervan verdacht wordt achter de gijzelingssoftware WannaCry te zitten. Het virus trof vorig jaar honderdduizenden computers wereldwijd. De man, Park Jin Hyok, wordt ook verdacht van de cyberaanval op Sony Pictures in 2014.

In december vorig jaar bleek al dat Noord-Korea achter het virus zat. Beveiligingsbedrijven herkenden delen van de code en wisten de software te herleiden naar hackerscollectief Lazarus, dat banden heeft met Noord-Korea.

Computerprogrammeur Park wordt ook verdacht van samenzwering om een bank in Bangladesh te beroven via cyberaanvallen. In een reeks aanvallen werd in 2016 81 miljoen dollar (69,6 miljoen euro) ontvreemd. De Verenigde Staties hebben hem nu sancties opgelegd. Het is Park nu verboden zaken te doen met Amerikaanse burgers of bedrijven en zijn bezittingen in de VS worden bevroren. Het is onduidelijk of Park ook echt bezittingen heeft in Amerika.

Ransomware

‘WannaCry’ besmette in vorig jaar wereldwijd honderdduizenden informatiesystemen in honderdvijftig landen. Ziekenhuizen, fabrieken en overheidsinstellingen werden raakten besmet. Het virus is een vorm van ransomware, dat bestanden en programma’s ‘gijzelt’ door ze te versleutelen. De bestanden werden vrijgegeven na betaling van bitcoins.

Bij de aanval op Sony Pictures gingen interne documenten en filmarchief verloren. Ook werd er privacygevoelige informatie van werknemers buitgemaakt, zoals burgerservicenummers, salarisinformatie en beschamende e-mails van leidinggevenden. Noord-Korea deed de aanval waarschijnlijk uit wraak om een komediefilm over een moordaanslag op de Noord-Koreaanse leider.

Park is niet de enige die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanvallen. De Verenigde Staten heeft ook sancties opgelegd aan zijn Chinese oud-werkgever: Chosun Expo Joint Venture. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.