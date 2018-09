UvA verwijdert concentratiepillen uit automaat na klacht

In de automaten op de Universiteit van Amsterdam zitten sinds kort onder meer geodriehoeken, condooms, maagzuurremmers én concentratiepillen – Braincaps Boost, 10 capsules voor 6,99 euro. Tot verbazing van Jan Trooster (60), student geschiedenis en apotheker. Hij heeft zich over de pillen beklaagd bij de universiteit. „De gedachte dat concentratie in een pil zit, moet je niet stimuleren, er wordt al genoeg misbruik van Ritalin gemaakt”, vertelt hij door de telefoon. 20 procent slikt weleens ADHD-medicatie zonder recept om beter te studeren, blijkt uit enquêtes.

Niet dat Trooster denkt dat Braincaps werkt. „Op de site staat dat ze de aanmaak van ‘lichaamseigen stoffen stimuleren voor een optimaal presterend brein’. Daar is helemaal geen bewijs voor.” Kwakzalverij noemt hij het.

Het belangrijkste pep-ingrediënt in Braincaps is cafeïne. 120 milligram per pil, minder dan twee kopjes espresso, anderhalf keer zoveel als in een blikje Red Bull. Daarnaast zitten er ingrediënten in die kalmerend, rustgevend en geheugenbevorderend zouden zijn. Naar die afzonderlijke stoffen is weliswaar onderzoek gedaan, maar voor de werking van de combinatie van deze stoffen in deze doses levert Braincaps geen onderbouwing.

De leverancier van de automaten, School Supply (‘altijd bij de les’) gelooft dat de capsules een ‘natuurlijk substituut’ zijn voor het medicijn Ritalin. „Wij stoppen de behoefte van studenten in een automaat”, zegt directeur Kevin de Krieger.

De UvA heeft na de klacht van de student/apotheker besloten dat de concentratiepillen uit de automaten verdwijnen.

Trooster heeft wel een gratis alternatief in de aanbieding: „Concentratie verhogen is afleiding weghalen.”