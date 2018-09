Tien Zuid-Soedanese militairen veroordeeld voor aanval op hotel

Een krijgsraad in Zuid-Soedan heeft donderdag tien militairen veroordeeld tot celstraffen voor een aanval op een hotel in de hoofdstad Juba. Daarbij kwam in 2016 een lokale journalist om het leven en werden vijf internationale hulpverleners verkracht, onder wie een Nederlander. Dat meldt persbureau Reuters.

Het besluit wordt gezien als een eerste teken dat Zuid-Soedenese leiders militairen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, verantwoordelijk houden. Tegelijkertijd zijn er nog talloze slachtoffers van de vijf jaar durende strijd wiens zaak op zich laat wachten.

De aanval vond plaats kort nadat troepen van president Salva Kiir in juli 2016 een driedaagse slag in de hoofdstad hadden gewonnen van strijders van Riek Machar, die inmiddels weer vice-president is. Juba werd daarop het toneel etnisch geweld en plunderingen.

Tientallen militairen vielen het Terrain Hotel binnen. VN-troepen in de buurt reageerde niet op oproepen voor hulp, waardoor de groep vrij was om het gebouw te plunderen. Naast het Nederlandse slachtoffer werden ook een Amerikaanse en Italiaanse vrouw verkracht.

Schadevergoeding ‘beschamend’ voor slachtoffers

Twee militairen kregen donderdag levenslang voor de moord op de journalist. Drie militairen werden schuldig bevonden van verkrachting, vier van aanranding en twee van diefstal en het plegen van een roofoverval. Zij krijgen tussen de zeven en veertien jaar celstraf. Een militair werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

De Zuid-Soedanese regering moet van de rechter 4.000 dollar schadevergoeding betalen aan de verkrachtingsslachtoffers. “Heel erg beschamend, en een belediging voor het slachtoffer”, reageert hun advocaat. Familie van de lokale journalist moet 51 stukken vee krijgen als compensatie. Ook is de regering de hoteleigenaar 2,2 miljoen dollar schuldig voor kapitaalvernietiging.

Oproep tot speciale rechtbank

“Het leger is beschuldigd van vele verkrachtingen, aanrandingen en andere vormen van geweld”, zei een Zuid-Soedenese legerwoordvoerder. “En dat maakt niet deel uit van onze doctrine.”

De leiders Kiir en Machar kwamen vorige maand tot een nieuw, fragiel vredesakkoord. Het conflict, dat twee jaar na de onafhankelijkheid van Soedan uitbrak, heeft tienduizenden mensen het leven gekost. Ook is ongeveer een kwart van de bevolking tijdens de burgeroorlog ontheemd geraakt.

Deze zaak is nu daadwerkelijk afgehandeld vanwege internationale druk omdat er buitenlandse hulpverleners bij betrokken waren, benadrukt NRC-correspondent Koert Lindijer.

“Maar wat met honderden anderen is gebeurd, laat nog op zich wachten. Met de vredesovereenkomst heeft Salva Kiir amnestie gegeven aan Riek Machar. Maar er is helemaal niet gepraat over al die misdadigers die in opdracht van hun commandanten misdaden hebben gepleegd.”

Amnesty International heeft Zuid-Soedean opgeroepen om een rechtbank aan te stellen die zich moet buigen over het oorlogsgeweld.