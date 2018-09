Techbedrijf Elastic naar de beurs in New York

De Nederlandse softwareproducent Elastic gaat naar de beurs. Woensdag werd bevestigd dat het bedrijf dit jaar nog 100 miljoen dollar wil ophalen op de New York Stock Exchange.

Elastic heeft een Europees hoofdkantoor in Amsterdam, maar de grootste vestiging zit in Silicon Valley. Het techbedrijf - dat onder andere werd opgezet door de Nederlandse ondernemer Steven Schuurman - kan gezien worden als een uitgebreide variant van Google.

Grote bedrijven gebruiken een betaalde versie van de software, Elasticsearch, om makkelijk door grote hoeveelheden data te spitten en deze informatie te analyseren. Het Nederlandse bedrijf kan onder meer Facebook, Microsoft en Netflix onder zijn klanten rekenen.

Inzage in cijfers

Het prospectus geeft ook voor het eerst inzage in cijfers van het bedrijf. In het tweede kwartaal van het boekjaar groeide de omzet van Elastic met 79 procent naar 56,6 miljoen dollar. Het bedrijf leed echter 18,6 miljoen dollar verlies vanwege hoge kosten voor onderzoek, ontwikkeling en marketing. Momenteel werken er in totaal bijna duizend mensen voor het de softwareproducent.

Elastic biedt zowel gratis als betaalde software aan. Sinds 2013 zijn Elastic-producten meer dan 350 miljoen keer gedownload. Belangrijke concurrenten van het bedrijf zijn onder meer Amazon, dat vergelijkbare diensten aanbied met Amazon Web Services, en Google.