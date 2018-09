Succes lijkt verzekerd bij de roeizusjes

Bente Paulis zal vanaf de tribune de longen uit haar lijf schreeuwen, terwijl Femke Paulis aan de andere kant van de oceaan in een studentenhuis achter de computer kruipt om de WK-finale van zus Ilse te aanschouwen. Het slotstuk van het roeiseizoen moet komende week de kroon op een familiehattrick worden. Alleen moet regerend olympisch kampioene Ilse samen met Marieke Keijser in het Bulgaarse Plovdiv nog wel even haar favorietenrol zien waar te maken in de lichte dubbeltwee. Bente (21) en Femke (18) wonnen eerder dit jaar respectievelijk zilver op de WK onder 23 en brons bij de junioren.

Talent is ook in het roeien voor een groot gedeelte genetisch bepaald. In huize Paulis eveneens. Een trio dat tot de wereldtop hoort, is zeldzaam, ook al is het in verschillende categorieën. Ook buiten de boot is het DNA treffend. Het bruine lange haar, de donkere ogen, dezelfde lengte. Zittend en pratend op een rij, op het terras van café Vrijdag aan de Amstel in Amsterdam, is de gelijkenis tussen de drie overduidelijk.

Zoeken naar een roeivereniging

Ze werden geboren in Leiderdorp, maar groeiden op in het Drentse Dalen, geen plek die bekendstaat als broedplaats van veel talent. Maar vader Paulis ging na z’n verhuizing op zoek naar een roeivereniging en nam z’n oudste dochter een keer mee. De andere zusjes volgden vanzelf. Femke: „Ik werd altijd meegesleurd. Ik heb me er een tijdje tegen afgezet, maar eenmaal in een boot was ik ook verkocht.”

Ze komen niet uit een typische roeifamilie. „Ik denk dat we het roei-gen van onze vader hebben, en de ambitie van onze moeder”, zegt Ilse.

Ondanks de vele overeenkomsten, hebben ze verschillende eigenschappen die ze tot goede roeisters maken. Bente: „Ilse wil altijd winnen, Femke heeft de meeste discipline en ik ben op een andere manier gedreven, denk ik.” Femke: „We moesten vroeger net zolang spelletjes spelen totdat Ilse had gewonnen.”

Niet alleen het roeien delen de zussen als passie. Ilse en Bente studeren beiden geneeskunde. De jongste van de drie is een vreemde eend in de bijt. Femke gaat een technische studie beginnen aan Rutgers University in New Jersey. „Het gaat thuis altijd alleen maar over roeien of het ziekenhuis.” Lachend: „Daarom doe ik wat anders.”

Met haar gouden olympische plak in 2016 in Rio heeft Ilse de lat hoog gelegd binnen de familie. Bente was aanwezig in Rio en werd erdoor gestimuleerd om nog meer te investeren in het roeien. „Het maakt het grijpbaar.” Femke merkt dat er nu anders naar haar wordt gekeken. „Je bent wel altijd het ‘zusje van’. Er wordt iets verwacht.”

De zusjes volgen het winnende pad van hun oudere zus. Ook Ilse won medailles op jeugd-WK’s. Succes lijkt verzekerd. Ilse: „Ik denk niet dat ik meer talent heb dan mijn zusjes, maar ik had het geluk met Maaike [Head] en nu met Marieke [Keijser] twee heel goede partners te treffen. Je moet ook geluk hebben dat je in een goede boot zit.”

Door de drukke schema’s, met studie en werk, zien ze elkaar niet vaak. Het contact gaat meestal via Whatsapp, of al bellend. Ze zijn iets meer zussen dan vriendinnen. Ook door het leeftijdsverschil. Ilse: „Ik geef ze geen ongevraagd advies, maar ze weten dat ze altijd bij me terechtkunnen.”

Tokio 2020

Mogelijk neemt de jongste na de Spelen van Tokio in 2020 het stokje over van haar oudste zus. De andere optie is dat ze wellicht rivalen of teamgenoten worden als ze het tegen elkaar moeten opnemen voor een plek in de selectie voor de lichte dubbeltwee. „Over zes jaar, als de Spelen in Parijs zijn, ben jij al 31”, zegt Femke tegen Ilse. „Is dat te oud dan?”, antwoordt zij. Ze weet nog niet wat ze na Tokio gaat doen.

Met z’n drieën samen ooit een grote titel winnen, is een droom die nooit werkelijkheid gaat worden. Bente is namelijk een ‘zware’ roeister. De middelste zus zal binnen afzienbare tijd gaan aansluiten bij de bondsploeg. Tokio komt voor haar net te vroeg, al komen haar tijden in de buurt van die van roeisters in de ploeg.

Haar grote zus kan zich komende zondag op een zeldzame manier onderscheiden in de Nederlandse sportwereld. Mocht Ilse opnieuw wereldkampioen worden (in 2014 greep ze al de wereldtitel), dan heeft ze net als openwaterzwemmer Ferry Weertman alle grote titels (olympisch, wereld- en Europees kampioen) tegelijk in bezit. „Dat is leuk, maar ik vind het belangrijker dat we progressie maken richting Tokio.”