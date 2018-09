Stroomstoring Culemborg door Apache die tegen draad vloog

De grootschalige stroomstoring die in november vorig jaar Culemborg en de wijde omgeving trof werd veroorzaakt door een Apache-piloot die per ongeluk tegen een zogeheten bliksemdraad vloog. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdag na onderzoek.

De vlieger maakte een inschattingsfout bij een uitwijkmanoeuvre, waarbij hij de draad over het hoofd zag. Dat gebeurde doordat zijn focus lag op een denkbeeldige oefenvijand - en hierdoor niet stilstond bij eventuele hoogspanningslijnen. De piloot simuleerde een aanval.

Nachtvlucht

Volgens de OVV zijn dergelijke draden sowieso slecht te zien, met name in het donker. Het ongeluk gebeurde tijdens een nachtvlucht. De piloot moest dus vertrouwen op sensoren van de helikopter, maar ook die hebben geen onbeperkt blikveld.

Lees ook: Bliksemdraad eindigt missie ‘Decisive Thunder’ voortijdig

De draad werd geraakt ter hoogte van Zoelmond. Een bliksemdraad is een draad die vastgeschroefd zit aan een hoogspanningsmast. Door het ongeluk kwamen circa 25.000 huishoudens enkele uren zonder stroom te zitten. De helikopter landde veilig in een weiland en er vielen geen gewonden.

De gevolgen vielen in het niet bij een soortgelijke botsing die in 2007 plaatsvond. Toen vloog een helikopter tegen een hoogspanningskabel, waarna het gebied vijftig uur zonder stroom zat.

Hoewel het OVV-rapport begrip heeft voor de menselijke fout van de piloot, was er ook kritiek. De raad vindt dat Apache-piloten al jaren te weinig vlieguren maken. Ook waren kaarten niet actueel. Tot slot heeft Defensie te lang gewacht met de aanschaf van een vliegsimulator, waardoor die nu pas over jaren in gebruik genomen kan worden.