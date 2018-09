Paul McCartney claimt erfenis van The Beatles op zijn nieuwe plaat

Pop Paul McCartney - Egypt Station ●●●●● Verschijnt vrijdag 7/9.

In de tijd van zijn veertiende soloalbum Memory Almost Full (2007) werd er druk gespeculeerd dat Paul McCartney de wereld liet weten dat zijn muzikale vermogens op raakten, en dat zijn afscheid als actief muzikant nabij was. Onzin, vertelt McCartney in het oktobernummer van Mojo Magazine, hij had zo’n fijne koelkast van een Nokiatelefoon die hem via het schermpje vertelde dat het geheugen vol raakte. De Nokia heeft hij nog steeds (naast een iPhone om te Instagrammen), maar zijn langverwachte zeventiende album Egypt Station blaast een frisse wind door de 55-jarige albumcarrière van de 76-jarige ex-Beatle.

Je hoort gelijk dat het een McCartney-album is: fris, poppy, optimistisch en soms bespiegelend. Allereerst zijn er de grappige kleine Beatles-referenties: het „chka-chk chka-chk” in ‘Happy With You’ dat zó uit ‘Come Together’ gelift had kunnen zijn. De openingsakkoorden van ‘I Don’t Know’ die het piano-intro van ‘Let It Be’ in herinnering roepen. Het piepkleine riedeltje sitar in ‘Come On To Me’: een lichtvoetige referentie aan George Harrisons hang naar Indiase mystiek uit ‘Within You, Without You’ van Sgt. Pepper. En de gitaarfeedback waarmee ‘Who Cares’ begint, een knipoog naar de muzikale revolutie van de janktonen waarmee The Beatles (met name experimentalist John Lennon) in 1964 ‘I Feel Fine’ openden.

Kraakhelder

Muzikaal klinkt Egypt Station kraakhelder en modern, een verdienste van Adele-producers Greg Kurstin en (in één song) Ryan Tedder. De laatste kon niet verhinderen dat McCartney in ‘Fuh You’ een kwajongensachtige seksuele toespeling maakt. „I just wanna Fuh you,” zingt de man die vijftig jaar geleden een weddenschap met de andere Fab Three won door het woord „bra” in een songtekst te verwerken („Ob-La-Di, Ob-La Da, life goes on, bra!”). Over het innuendo van ‘Come On To Me’ zijn de laatste woorden nog niet gesproken en in ‘I Don’t Know’ geeft de krasse opa volmondig toe dat een man nooit te oud is om nog iets te leren.

Bij concerten, Pinkpop voorop, werd de laatste jaren duidelijk dat McCartney’s vocale vermogens niet altijd meer mee kunnen met zijn ongebreidelde creatieve energie. In de ballade ‘People Want Peace’ lijkt het of de geest van Michael Jackson uit het graf herrijst voor een ‘Heal The World’-achtig sentiment. ‘Hand In Hand’ is niet veel spannender: een liefdeslied waarin twee tortelduifjes elkaar eeuwige trouw beloven. In ‘Happy With You’ huppelt McCartney als een blije eikel door Liverpool, zich verheugend op het feit dat hij nog zoveel leuke dingen te doen heeft, zoals een broekzak vol munten gooien in de Trevifontein. In ‘Back In Brazil’ lonkt hij iets te opzichtig naar een gekunstelde opvatting van latin („wereld”)-muziek.

Treingeluiden

Die paar oubollige momenten worden ruimschoots gecompenseerd door sterke nummers als ‘Do It Now’ (met ‘Strawberry Fields Forever’-intro op de oude mellotron) en het ritmisch hakkelende ‘Caesar Rock’ met achterstevoren afgespeelde gitaren á la ‘I’m Only Sleeping’. McCartney claimt de erfenis van The Beatles als de zijne, met inachtneming van de chemie die hij met John Lennon had. Het rockende ‘Hunt You Down’ begint met treingeluiden, zoals ‘Back In The USSR’ begon met vliegtuiglawaai. De brutale rocksong is de ouverture van een samenhangende suite van drie nummers, die de geest van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band uit de fles roepen.

„It’s been a blast,” zingt Paul McCartney in het bitterzoete ‘Dominoes’, refererend aan zijn hele muziekcarrière maar ook aan een album dat hem fier in het middelpunt plaatst van de Vier Grote Paulen die toevallig deze week allemaal een nieuw album uitbrengen. Paul Simon (76), McCartney (ook 76), Weller (60) en Carrack (67) maken in de herfst van hun carrière allemaal muziek die nog zeer de moeite waard is. Koop van Egypt Station de ‘Concertina Edition’ die als een harmonica in en uit elkaar vouwt. Leuk voor je eigen Instagrammoment. Of het vinyl, vier plaatkanten met een bijna White Album-achtige diepgang.