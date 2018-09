Drugsproductie overdreven? Sterker: omzet is zelfs hoger

Volgens Ton Nabben (Twee gram speed per dag? Onmogelijk, 4/9 ) overdrijft de Nederlandse Politieacademie in een rapport de omzet van synthetische drugs.

Pim de Voogt, Annemarie van Wezel en Erik Emke zijn werkzaam bij wateronderzoeksinstituut KWR in Nieuwegein.

Ton Nabben schreef dinsdag in NRC dat het Politieacademierapport Waar een klein land groot in kan zijn verwarring zaait over de cijfers van drugsgebruik in Nederland. Verwarrend is het inderdaad. Het rapport bevat onjuiste aannames als het gaat om drugsgebruik; de omzet van de drugsproductie ligt als gevolg hiervan vermoedelijk nóg hoger dan de geschatte 18,9 miljard euro.

Wateronderzoeksinstituut KWR verrichtte de afgelopen zeven jaar onderzoek naar resten van drugs in het rioolwater van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven en een vijftiental kleine gemeenten. Elk jaar toonden we hierbij ook dumpingen van drugsproductieafval aan.

Sinds 2011 rapporteert de Europese drugsautoriteit EMCDDA jaarlijks cijfers over drugsgebruik in zo’n zestig steden in Europa, waaronder dus ook de drie Nederlandse. Rioolwateronderzoek is een betrouwbare methode geworden om drugsgebruik te meten.

Speedpoeder per dag

Op basis van de KWR-metingen schatten we het dagelijks gebruik voor heel Nederland op 12,5 kilo speedpoeder per dag, oftewel 4.562 kilo per jaar. Voor xtc laten de rioolwatergegevens een dagelijks gebruik zien van 7,9 kilo ofwel 2.883 kilo per jaar. Dit komt overeen met 18 miljoen xtc-pillen die per jaar in Nederland gebruikt worden.

Het Trimbos Instituut schat, op basis van enquêtes, dat 180.000 Nederlanders speed gebruiken.

Uitgaande van de rioolwatermetingen gebruiken zij gemiddeld 70 mg speedpoeder per dag. Voor de door Trimbos geschatte 390.000 Nederlandse xtc-gebruikers zou het gaan om circa één pil per week.

Op basis van inbeslagname bij drugsinvallen schat het rapport van de Politieacademie de productie van speed in Nederland op zo’n 614.000 kilo. Daarvan zou, stelt het rapport, 20 procent in Nederland worden geconsumeerd: 122.800 kilo. Deze schatting is een factor 27 (122.800 gedeeld door 4.562) hoger dan het gebruik dat wij uit de metingen aan rioolwater hebben afgeleid.

Voor xtc schat de politieacademie dat in Nederland in totaal 971 miljoen pillen xtc zijn geproduceerd, waarvan 194 miljoen pillen voor de binnenlandse markt. Dit laatste cijfer is een factor 11 (194 gedeeld door 18) méér dan wat uit rioolmetingen valt af te leiden.

Rioolcijfers

Als we ervan uitgaan dat de Politieacademie de totale productie van speed en xtc correct inschat, en het drugsgebruik in Nederland lager blijkt (KWR, Trimbos), dan rest één conclusie: er zijn meer drugs geëxporteerd dan in het rapport aangegeven.

Op basis van de rioolcijfers zijn de exportpercentages nu 98,15 procent voor xtc (100 procent minus [18 gedeeld door 971]) en voor speed 99,3 procent (100 procent minus [4.562 gedeeld door 614.000]).

Hiermee komt de omzet van de Nederlandse drugsindustrie niet op 18,9 miljard euro maar op 21,7 miljard. Waarom? Omdat de buitenlandse verkoopprijzen hoger zijn dan de Nederlandse.