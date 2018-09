Opperrechters India maken eind aan verbod op homoseks

Het Indiase Hooggerechtshof heeft donderdag het oude verbod op ‘onnatuurlijke’ seks tussen homo’s en tussen lesbiennes opgeheven. De lhbt-gemeenschap voerde al jaren campagne voor opheffing van dit verbod, dat nog stamde uit de negentiende eeuw toen de Britten als koloniale machthebbers de dienst uitmaakten in India.

Activisten voor homorechten reageerden verheugd op de uitspraak. „We voelen ons nu als burgers met gelijke rechten”, verklaarde Shashi Bhushan tegen persbureau Associated Press in New Delhi. „Wat er in onze slaapkamer gebeurt is aan ons.”

Overtreding van Sectie 377, zoals het verbod bekend stond, kon met tien jaar cel worden bestraft. In de praktijk werd het doorgaans niet streng meer door de autoriteiten gehandhaafd. Activisten hadden niettemin om een oordeel van het Hooggerechtshof gevraagd – strafbaarstelling van homoseks was volgens hen in strijd met de grondwet.

Het Hof gaf hen daarin unaniem gelijk. „Van geen enkele seksuele relatie tussen twee volwassenen die dat vrijwillig doen – homoseksuelen, heteroseksuelen of lesbiennes – kan worden gezegd dat die in strijd met de constitutie is”, aldus opperrechter Dipak Misra donderdag. Een ander lid van het Hof, Indu Malhotra, ging een stap verder en zei dat naar haar mening „de geschiedenis een excuus schuldig is” aan de lhbt-gemeenschap omdat die in het verleden vaak ernstig te lijden heeft gehad onder discriminatie.

Lees ook dit interview met hotelier Keshav Suri, een van de voorvechters van het schrappen van de wet: ‘Ik ben geen activist, maar door en door kapitalist’

De hoop van activisten is dat het oordeel van het Hooggerechtshof zal leiden tot een grotere acceptatie van homoseksualiteit in de conservatieve Indiase samenleving. Veel Indiërs, zeker op het platteland, staan hier zeer gereserveerd tegenover. Ook de leiders van de belangrijkste religies – het hindoeïsme en de islam – hebben zich vaak vijandig opgesteld jegens homo’s en lesbiennes.

Toch is de verdraagzaamheid jegens homoseksualiteit met name in de grote steden de laatste jaren toegenomen. Ook via films, een geliefd medium in India, kaarten sommige regisseurs homoseksualiteit tegenwoordig soms aan.

Vijf jaar geleden deinsde het Hooggerechtshof er nog voor terug het verbod te schrappen. De rechters oordeelden toen dat het aan het Indiase parlement was het verbod te schrappen. Beducht voor de conservatieve opvattingen van hun electoraat ondernamen de politici echter niets.

Het Indiase Hooggerechtshof, dat zeer wordt gerespecteerd omdat het als een van de weinige instituties niet is aangetast door corruptie, treedt wel vaker op als gangmaker voor besluiten die diep in de samenleving ingrijpen. Herhaaldelijk heeft het bijvoorbeeld strengere milieuregels opgelegd, onder meer om de bevolking te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.