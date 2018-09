‘Noord-Korea wil voor einde termijn Trump kernwapens opgeven’

Noord-Korea wil voor het einde van het eerste termijn van de Amerikaanse president Trump begin 2021 zijn kernwapenprogramma ontmantelen. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un deze week tegen een delegatie uit Seoul duidelijk gemaakt, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het is voor het eerst dat het noorden een termijn heeft gesteld voor de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland.

Ook is afgesproken dat de de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in tussen 18 en 20 september naar Pyongyang reist voor een derde top met Kim Jong-un. De twee spreken dan verder over de “praktische maatregelen” voor de denuclearisering. Ook zou de Noord-Koreaanse leider er nog altijd op gebrand zijn om de relatie met het zuiden te verbeteren. Moon en Kim ontmoetten elkaar voor het eerst in april in het grensplaatsje Panmunjom, en voor een tweede keer in mei.

‘Vertrouwen onveranderd’

Het vertrouwen van Kim in de Amerikaanse president zou “onveranderd zijn”, zei de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur Chung Eui-yong. Trump en Kim hielden in juni in Singapore een top om te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Het was voor het eerst dat een Amerikaanse president en Noord-Koreaanse leider elkaar in persoon ontmoeten. De twee spraken toen af om te werken naar volledige denuclearisering van het schiereiland.

Het is echter zeer de vraag of Pyongyang daadwerkelijk bereid is om zijn kernwapens op te geven. Vorige maand schreven VN-experts dat Noord-Korea niet gestopt is met zijn nucleaire programma’s en nog steeds raketten bouwt. Eerder werd dat ook al door Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigd.

Sinds de top tussen Trump en Kim lopen de onderhandelingen moeilijk. Vorige maand besloot de Amerikaanse president een bezoek van zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aan Noord-Korea plotseling af te zeggen, omdat er volgens Trump niet genoeg vooruitgang geboekt was.