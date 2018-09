Luxemerk Burberry stopt met bont en verbranden kleding

Het Britse luxemerk Burberry stopt met het verbranden van kleding en andere producten. Ook zegt het bedrijf dat het in de toekomst geen echt bont meer zal gebruiken.

Burberry verbrandt onverkochte spullen om te voorkomen dat ze worden gestolen of uiteindelijk voor een lage prijs worden aangeboden. In 2017 ging daarom in totaal 28,6 miljoen pond (meer dan 31 miljoen euro) aan spullen in vlammen op. De afgelopen vijf jaar liep de totale waarde aan verbrande spullen op tot meer dan 90 miljoen pond. Het was voor het eerst dat Burberry toegaf dat het onverkochte spullen verbrandde.

Het modemerk kreeg daarop flinke kritiek, een Britse parlementariër noemde de bedrijfsvoering “schandalig”. Het modehuis verdedigde zich toen dat de energie die het verbranden van kleding opleverde werd hergebruikt, en de praktijk daarom milieuvriendelijk was.

Geen bont in nieuwe collectie

“Moderne luxe betekent sociale en ecologische verantwoordelijkheid”, zegt bestuursvoorzitter Marco Gobbetti nu. “Dat geloof is voor ons bij Burberry cruciaal. We willen dezelfde creativiteit voor onze producten toepassen in alle onderdelen van Burberry.” Het bedrijf benadrukt dat het momenteel al onverkochte producten hergebruikt, recyclet of weggeeft.

Daarnaast zal in de nieuwe collectie later deze maand van de onlangs aangestelde Italiaanse ontwerper Riccardo Tisci geen echte bont meer zitten. Reeds bestaande kleding gemaakt met de pels van konijn, vos, nerts of Aziatische wasbeer, wordt volgens Burberry “uitgefaseerd”. Eerder deden luxemerken zoals Versace en Gucci ook al afstand van bont.