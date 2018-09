Kabinet schrapt plan gehandicapten onder minimumloon te betalen

Het kabinetsplan om werkgevers toe te staan arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen gaat niet door. Dat besluit de ministerraad vrijdag op voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD), bevestigen bronnen rond het kabinet. Het plan moest deze kabinetsperiode een besparing van 500 miljoen euro opleveren. Het is nog onduidelijk waar dat geld nu gevonden gaat worden.

In het regeerakkoord was afgesproken de loonkostensubsidies die werkgevers nu voor arbeidsgehandicapten krijgen te vervangen. De nieuwe regels zouden werkgevers toestaan de werknemer op basis van zijn arbeidsproductiviteit te betalen. Voor arbeidsgehandicapten zou dit bedrag dan onder het minimumloon uit kunnen komen. Ook zouden zij geen pensioen meer via hun werkgever opbouwen. Het idee was dat gemeenten het inkomstenverlies van de arbeidsgehandicapten zouden aanvullen. Het doel van het plan was meer gehandicapten aan een baan te helpen.

Onuitvoerbaar plan

Van Ark is deze zomer tot conclusie gekomen dat het plan onuitvoerbaar is. Er was ook weinig maatschappelijk draagvlak voor. Gemeenten en werkgevers lieten het afgelopen jaar weten er niets in te zien. Werkgevers vreesden dat gehandicapten hun motivatie zouden verliezen omdat ze niet meer als een ‘volwaardig werknemer’ zouden worden gezien.

Ook regeringspartijen ChristenUnie en D66 uitten in het Kamerdebat over het plan grote twijfels. Een petitie tegen het voornemen, “Voor gelijke kansen” van de rolstoelafhankelijke student Noortje van Lith, werd meer dan 88.000 keer ondertekend.

Voor de zomer beloofde Van Ark de Kamer al het plan aan te zullen passen, maar nu zet ze dus een streep door deze grote hervorming van het kabinet-Rutte III. Ze zal nu met een nieuw plan moeten komen om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen. Het is niet zeker of zo’n plan ook een besparing van een half miljard euro moet of kan opleveren. Het ministerie van Sociale Zaken heeft te maken met financiële meevallers omdat het aantal uitkeringen blijft dalen.

Handreiking oppositie

Met het schrappen van het omstreden plan doet Rutte III ook een handreiking aan de linkse oppositie. De PvdA, GroenLinks en de SP spraken eerder schande van het plan. Door het in te trekken krijgt het kabinet mogelijk weer wat meer krediet bij partijen als GroenLinks en de PvdA, die na de Provinciale Statenverkiezingen van maart weleens nodig kunnen zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De linkse partijen reageerden donderdagavond via Twitter verheugd op het sneuvelen van het plan.

Het doel van het plan was werkgevers aan te moedigen 20.000 extra gehandicapten in dienst te nemen. In Nederland zijn er zeker 200.000 arbeidsgehandicapten, meer dan de helft daarvan heeft geen werk.