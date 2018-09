Joep van Lieshout praat met Kanye West over samenwerking

De Amerikaanse rapper Kanye West en de Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout werken aan „een samenwerking op verschillende vlakken”. Dat zegt Van Lieshout na een bezoek van West aan de werkplaats van Atelier van Lieshout aan de Keileweg in Rotterdam afgelopen dinsdag. Over de samenwerking wil Van Lieshout weinig loslaten: „Ik ga in ieder geval niet rappen, dat is wat ik erover kan zeggen.”

Of de samenwerking bestaat uit een nieuw gezamenlijk kunstwerk, of dat de rapper een werk van Van Lieshout aankoopt, wil Joep van Lieshout ook niet zeggen. „Niet omdat we hebben afgesproken niets te zeggen, maar omdat ik geen gebruik wil maken van zijn faam voor persoonlijk gewin.”

Volgens Van Lieshout had Kanye West het werk van Atelier van Lieshout gezien in een kunstboek in Los Angeles. „Hij is fan van het werk en heeft daarna telefonisch contact gezocht.” Het bezoek van West aan de studio duurde volgens Van Lieshout de hele dag. Een vervolgafspraak staat, maar daar is nog geen datum voor afgesproken.

Slavernij

De 55-jarige Van Lieshout is vooral bekend van zijn grote sculpturen. Een bekend werk is De Domestikator, een gebouw met meerdere ruimtes, dat eruitziet als een man die seks heeft met een dier. De Domestikator werd geweerd bij een buitententoonstelling van het Louvre in Parijs. Op dit moment staat het op het NDSM-terrein in Amsterdam. Al jaren werkt Van Lieshout aan denkbeeldige samenlevingen als ‘Slave City’, een anti-utopie waarin de lichamen van 200.000 slaven zo efficiënt mogelijk gebruikt worden.

De Domestikator van Atelier van Lieshout, op het NDSM-terrein in Amsterdam. Foto C. Eeftinck Schattenkerk

Onlangs zorgden uitspraken van Kanye West over slavernij („400 jaar? … dat klinkt als een keuze”) voor publieke verontwaardiging. „Volgens mij blijkt eruit dat hij een originele denker is”, zegt Van Lieshout, „die heel intuïtief werkt.” Hij noemt Kanye West een bijzonder warme en intelligente man, met wie hij een klik heeft. „Zelden maak je iemand mee die zo intens is.”

Samenwerkingen

Kanye West werkt regelmatig samen met kunstenaars. Met performancekunstenaar Vanessa Beecroft werkte hij aan de modeshow van Yeezy Season 3, een modelijn van West. Die performance was te zien tijdens de première van Wests album The Life of Pablo in Madison Square Garden in New York. De hoes van dat album werd ontworpen door de Belgische kunstenaar Peter De Potter. In 2009 deelde West een videoclip van de Utrechtse electrogroep Nobody Beats the Drum, dat betekende voor de band een grote sprong in populariteit.

Een dag na het bezoek aan Van Lieshout twitterde Kanye West twee foto’s van filmregisseur Spike Jonze. Zij maakten in 2009 samen de korte film We Were Once a Fairytale. Het is niet bekend of Jonze en West samen aan een nieuw project werken.