India maakt einde aan strafbaarstelling homoseksualiteit

Het Hooggerechtshof in India heeft donderdag een einde gemaakt aan de strafbaarstelling van homoseksualiteit. Dat meldt persbureau Reuters. Het historische besluit zet een streep door een wet die nog stamt uit de Britse koloniale tijd waarmee homoseksualiteit kan worden bestraft met maximaal tien jaar cel en een boete.

In een verklaring noemde opperrechter Dipak Misra het strafblaarstelen “irrationeel, willekeurig en duidelijk ongrondwettelijk”. Hij zei: “Geen enkele seksuele relatie met wederzijdse instemming -homoseksueel, heteroseksueel of lesbisch- kan als onconstitutioneel worden gezien.”

Keshav Suri diende het verzoekschrift in bij het hooggerechtshof: ‘Ik ben geen activist, maar door en door kapitalist’

‘Goede dag voor mensenrechten’

Buiten het gerechtshof werd het vonnis met enthousiasme ontvangen. “Dit is een goede dag voor de mensenrechten”, twitterde Meenakshi Ganguly, directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in Zuid-Azië.

De zaak werd aangespannen door onder meer Keshav Suri, eigenaar van een vooruitstrevende hotelketen met een inclusieve personeelsbeleid. In een interview met NRC vorige maand noemde hij het aanspannen van de zaak “pas het begin”.

“Ik wil van India ons thuis maken voor mijn man en mij. Een thuis waarin hij dezelfde rechten heeft als ik zou hebben als ik naar Frankrijk was verhuisd als zijn echtgenoot.”

De kwestie rond strafbaarstelling van homoseksualiteit speelt al langer in het land. In 2009 bepaalde een regionaal Hooggerechtshof in New Delhi al dat homoseksualiteit niet meer strafbaar zou zijn maar vier jaar later draaide het nationale Hooggerechtshof dit vonnis weer terug.