Het hotel van de toekomst als dystopische videogame

Galerie Nøtel The Hague, Lawrence Lek Stroom, Den Haag. T/m 4 september. Inl: stroom.nl ●●●●●

Een vleugelpiano in de lobby; de mooiste hotels ter wereld hebben er bijna zonder uitzondering een staan. Ook in Nøtel The Hague, het hypermoderne virtuele hotel dat kunstenaar Lawrence Lek (1982, Frankfurt) ontwierp, staat een grote glanzende vleugel. Het instrument in de ontvangstruimte moet huiselijkheid uitstralen. De illusie dat het hotel meer is dan een fabriek om in te slapen. In de kille, uitgestrekte verlaten gangen vol gifgroen licht en glanzend marmer van het Nøtel is de vleugel een van de weinige objecten die warmte schept.

Je bezoekt het Nøtel door een virtualrealitybril op te zetten in de tentoonstellingszaal van Stroom in Den Haag. Lawrence Lek, opgeleid architect, richtte de expozaal in als marketingruimte van de Nøtel Corporation, een fictieve hotelketen die een volledig geautomatiseerde luxueuze manier van leven promoot. Met VR-brillen en spelcomputers kun je zelf actief de spetterend vormgegeven plannen verkennen.

Alles in Nøtel is erop gericht om comfort en veiligheid optimaal te kunnen garanderen. In de virtuele ruimte krijgt dit gedachtenexperiment gestalte: een gigantisch cirkelvormig hotel, bestand tegen iedere overstroming, met ruimte voor slechts twaalf gasten. „We lanceerden de Nøtel-keten om iedere frictie uit het leven te halen”, verklaart de audiotour die je bezoek begeleidt. Nooit meer ongewenste ontmoetingen met anderen, is de belofte. „Bij Nøtel heeft u niets nodig.” Veiligheid is ook het uitsluiten van ontmoetingen met (onvoorspelbare) anderen. De rondleiding wordt daarom gegeven door drones.

Gewichtloos zweef je door een van de ruimtes van het hotel, een badkamer die eruitziet als een dystopische variant van Ludwig Mies van der Rohes modernistische Barcelona-paviljoen.

Lawrence Lek, opgeleid architect, richtte de expozaal in als marketingruimte van de Nøtel Corporation. Foto Bob Goedewaagen

Airbnb

Nøtel is een langerlopend project van Lek, waarvan hij samen met muziekproducer Kode9 (die een schitterende elektronische soundtrack maakte) al meerdere versies ontwierp. Voor Nøtel The Hague vroeg kunstruimte Stroom of Lek zich wilde buigen over de ‘Airbnb-isering’ van Den Haag en de The Hague Security Delta – de ambitie van Den Haag een belangrijke plek voor de internationale veiligheidsindustrie te zijn.

Nøtel werkt als verbeelding van hoe Airbnb in sommige binnensteden persoonlijke woonruimte verandert in anonieme overnachtingsplaatsen, daar gemaskeerd als ‘authentieke ervaring’. Nøtel doet, behalve de lobbypiano, geen moeite om dingen mooier te laten lijken dan ze zijn.

De presentatie van Nøtel op een virtualrealitybril in Stroom voegt inhoudelijk iets toe. Je kunt overal om je heen kijken, zelfs een stukje lopen. Ga je te ver, dan verschijnt er een kooi van lasergroene tralies om je heen. Het Nøtel is de overtreffende trap van een gouden kooi, het is een digitale gesloten inrichting.