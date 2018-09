Telefoon Arjen Kamphuis twintig minuten actief in Noorwegen

De telefoon van Arjen Kamphuis, de 46-jarige Nederlander die sinds 29 augustus vermist is, stond op 30 augustus twintig minuten aan. Ook werd hij afgelopen maandag door een getuige nog gezien in Denemarken. Dat meldt de politie in een update van het opsporingsbericht.

Het toestel werd getraceerd naar het Noorse Vikesa. Na twintig minuten werd het toestel weer uitgeschakeld en ging er volgens de politie een Duitse simkaart in het toestel. De Noorse politie doet onderzoek naar dit telefoonnummer. Kamphuis stond er om bekend dat hij zijn telefoon op vakantie helemaal uitschakelde. Nadat hij afgelopen maandag gesignaleerd werd in Denemarken is ook in dat land een onderzoek naar zijn vermissing gestart.

De Nederlandse beveiligingsexpert Arjen Kamphuis (47) keerde niet terug van een vakantie in Noorwegen. Zijn vrienden sluiten niets uit.

Woensdag maakte de politie ook bekend dat Kamphuis een opvouwbare kajak had aangeschaft voor zijn vakantie, waarmee hij wilde gaan kajakken in de Noose fjorden. De politie in Noorwegen startte die dag ook een onderzoek naar de vermissing van de Nederlander.

Kamphuis vertrok op 8 augustus voor een vakantie van twee weken naar Noorwegen. De ict-expert, die onder meer overheid, journalisten en mensenrechtenactivisten trainde in veilig online communiceren, checkte op 20 augustus uit zijn hotel. Twee dagen later zou hij terug naar huis vliegen, maar hij kwam niet opdagen voor zijn vlucht. Kamphuis werd op 29 augustus door zijn werkgever als vermist opgegeven. Vrienden vrezen dat hij in de omgeving is gaan hiken en daar niet van is teruggekomen.