Europese Commissie: Apple mag muziekapp Shazam overnemen

Techgigant Apple mag tóch muziek-applicatie Shazam overnemen. Dat heeft de Europese Commissie donderdag bekendgemaakt na de overname te hebben onderzocht. De Commissie wilde vaststellen of Apple met de aanschaf van Shazam geen oneerlijke concurrentiepositie zou verwerven ten opzichte van muziek-streamingdienst Apple Music.

Voor de populaire app is naar verluid 340 miljoen euro betaald. Met Shazam kan je telefoon muziek herkennen. Zodra de titel van het nummer is vastgesteld, kan de gebruiker ervoor kiezen het te kopen of beluisteren via iTunes, Spotify of een ander muziek-streamingdienst.

De toezichthouder was bang dat Shazam na de aankoop alleen nog maar door zou verwijzen naar muziekdienst Apple Music of Apple iTunes. Dit zou mogelijk oneerlijke concurrentie zijn voor andere streamingdiensten. Maar dit blijkt niet zo te zijn. “Na geen grondige analyse van de gebruikers- en muziekgegevens van Shazam oordelen we dat de overname niet leidt tot minder concurrentie in de muziekstreamingmarkt,” zegt EU-commissaris Margrethe Vestager volgens ANP.

In december vorig jaar werd bekend dat Apple de muziekapp had gekocht. In april werd bekend dat de Europese Commissie de deal onderzocht. Shazam heeft maandelijks meer dan 100 miljoen gebruikers, Apple Music heeft zo’n 70 miljoen betalende abonnees.